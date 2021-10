Grande Fratello Vip 2021, 7a puntata/ Diretta: i dolori di Ainette Stephens, Giucas Casella e il coming out

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta settima puntata 4 ottobre

Settima puntata del Grande Fratello Vip 2021 quella in onda questa sera, 4 ottobre, su Canale 5. Alfonso Signorini torna in studio e si prepara ad un’altra scoppiettante serata dopo quella di venerdì che lo ha messo a dura prova. Al suo fianco ci saranno sempre loro: le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Dopo gli scontri delle scorse settimane, le due sembrano aver ritrovato una certa armonia, seppur sempre in bilico.

L’appuntamento del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera su Canale 5 è pronto a regalare grosse sorprese al pubblico. In primis c’è un nuovo televoto in atto e, quindi, questa sera scopriremo chi è il meno votato tra Nicola, Samy, Davide Silvestri e Amedeo Goria. Il meno votato non dovrà però abbandonare la Casa di Canale 5, bensì finirà direttamente in nomination per la puntata di venerdì che è invece eliminatoria.

Quali saranno gli argomenti che Alfonso Signorini affronterà al Grande Fratello Vip 2021 nella diretta di questa sera? Di certo non mancherà l’acceso scontro che si è creato nella Casa tra Soleil Sorge da una parte e quasi tutte le altre donne e qualche uomo dall’altra. La questione ‘frase razzista’ non è ancora del tutto superata e, seppur nella Casa c’è stato nelle ultime ore un chiarimento tra le due parti, le ostilità in realtà continuano.

Sono soprattutto le tre sorelle Selassié ad aver criticato con durezza Soleil e a non aver intenzione di chiarire o riavvicinarsi a lei. Sono però ancora loro tre ad aver lanciato pesanti accuse a Davide Silvestri che, a loro dire, non prende mai una posizione e anzi riporta (soprattutto all’amica Soleil) quanto sente dalle persone.

La storia di Ainette Stephens e la confessione di Giucas Casella

Settima diretta fatta anche di grandi emozioni oltre che di scontri annunciati. Alfonso Signorini ha infatti rivelato che questa sera in studio ci sarà l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo; come reagirà lui? E come, invece, Lulù Selassié con cui lui sta vivendo una storia d’amore nella Casa? Si parlerà d’amore anche con Giucas Casella che recentemente ha rivelato di aver avuto rapporti con un uomo quando era un ragazzo. Signorini, inoltre, si dedicherà alla storia di Ainett Stephens, fatta di molte pagine toccanti e difficili, tra le quali proprio quella del razzismo. Tutto questa sera, alle 21.40 circa su Canale 5.

