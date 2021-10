Grande Fratello Vip 2021, 8a puntata/ Diretta, eliminato: storia di Samy Youssef, ritorno fidanzato Cipriani

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta 8a puntata

Venerdì 8 ottobre, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini, conduce l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2021 con l’aiuto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, pronte a bacchettare i concorrenti, ma anche a regalare l’immunità a due di loro per evitare la nomination che porta al televoto e, di conseguenza, all’eventuale eliminazione. Dopo l’addio di Tommaso Eletti e Andrea Casalino, questa sera, un altro uomo lascerà definitivamente la casa. Al televoto ci sono Amedeo Goria, Nicola Pisu e Samy Youssef: solo due si salveranno mentre l’altro dovrà lasciare la casa. Chi sarà?

Secondo i sondaggi che circolano sul web, il preferito dal pubblico dovrebbe essere Nicola Pisu che sta conquistando l’affetto dei telespettatori per il suo carattere dolce e gentile. A salvarsi, inoltre, dovrebbe essere anche Samy Youssef che, questa sera, racconterà la sua storia svelando i dettagli del suo arrivo in Italia dall’Egitto. In pole, dunque, per l’eliminazione, c’è Amedeo Goria. Sarà proprio lui l’eliminato di questa sera?

Tanti gli argomenti che saranno affrontati nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2021 che, come sempre, si concluderà con le nomination. Tra gli argomenti della serata, come ha svelato in anteprima Alfonso Signorini, ci sarà un presunto flirt che Katia Ricciarelli e Giucas Casella avrebbero avuto in passato. Sarà vero? Il conduttore è pronto ad indagare sul rapporto tra i due vipponi.

Spazio, inoltre, anche ad una nuova sorpresa per Francesca Cipriani. Quest’ultima, nel corso della settima puntata, ha incontrato il fidanzato Alessandro. Tra urla e dichiarazioni d’amore, la Cipriani non è riuscita a rispettare il freeze costringendo gli altri concorrenti a subire una riduzione del budget settimanale per la spesa. Signorini e gli autori hanno così deciso di mettere nuovamente alla prova la Cipriani che questa sera riceverà una nuova sorpresa dal fidanzato.

Grande Fratello Vip 2021: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, storia finita?

Spazio, inoltre, alle emozioni che ha regalato Manuel Bortuzzo che, con l’aiuto di due tutori, è riuscito ad alzarsi e a camminare emozionando tutti gli inquilini della casa. Questa sera, si parlerà di quel momento, ma si farà anche il punto sul suo rapporto con Lulù Selassiè. I due continuano a vivere il legame che si è instaurato tra alti e bassi.

Dopo momenti in cui si allontanano irrimediabilmente, ci sono altri attimi in cui sono molto vicini e si lasciano travolgere dalla passione. Tra i due, Lulù è quella che viaggia a velocità sostenuta mentre Manuel preferisce vivere tutto con estrema calma senza dare etichette a ciò che sono. Con l’aiuto di Alfonso Signorini, i due riusciranno ad arrivare ad una conclusione?

