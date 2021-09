Grande Fratello Vip 2021/ Andrea Casalino interessato a Ainett Stephens e Miriana Trevisan

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e news 30 settembre

Aldo Montano è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ma non si è ancora unito al gruppo. Dopo aver lasciato la casa per un impegno istituzionale, Montano ha osservato un periodo di quarantena prima di unirsi nuovamente agli altri concorrenti. Durante le puntate serali con Alfonso Signorini, il campione è stato protagonista di diversi collegamenti. Ora, però, è arrivato il momento di rientrare in gara e ricominciare a giocare. Il momento del rientro di Montano tra i concorrenti avverà venersì prossimo nel corso della nuova puntata. Nel frattempo, però, Aldo è molto vicino ai suoi coinquilini.

SORELLE SELASSIÉ NON SONO PRINCIPESSE/ Scoop di Oggi “E il papà è in galera a Lugano”

“Questa sera Aldo Montano è rientrato nella Casa di Grande Fratello Vip nella ‘nave dell’amore’, dove resterà isolato dal gruppo per completare il suo periodo di quarantena. Venerdì si unirà nuovamente agli altri concorrenti per proseguire il gioco”, ha fatto sapere il Grande Fratello.

Aldo Montano è tornato al GF Vip/ Quarantena per due giorni nella Love Boat

Andrea Casalino tra Ainett Stephens e Miriana Trevisan

Nascono nuove coppie nella casa del Grande Fratello Vip 2021? Dopo il bacio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, dopo l’avvicinamento tra Jessica Selassiè e Samy Youssef, nella casa è esploso il gossip intorno ad Andrea Casalino. Tra gli altri concorrenti c’è chi lo vedrebbe bene con Miriana Trevisan e, chi invece, lo considera il tipo ideale di ainett Stephens. Nelle scorse ore, in casa, alcune gieffine hanno cominciato ad indagare sulle possibilità di vedere Andrea in coppia con una delle due concorrenti.

Ad esprimersi sull’eventuale coppia Andrea-Ainett è stata Manila Nazzaro. “Io ho sempre pensato che lui abbia un debole per Ainett” e, parlando con Andrea, ha aggiunto. “Però neanche te sei indifferente”. “Ha una bell’anima” è stata la risposta di Andrea che ha fatto sorridere l’ex Miss Italia.

Sophie Codegoni tra Manuel e Lulù?/ Clarissa: "Vuole solo farvi litigare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA