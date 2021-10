Grande Fratello Vip 2021 eliminato, nominati e pagelle/ Cipriani distrugge la Casa, Amedeo Goria ancora papà?

Grande Fratello Vip 2021, le pagelle dell’ottava puntata

Ottava diretta del Grande Fratello Vip 2021 fatta di lacrime e scontri, in Casa ma anche in studio. Alfonso Signorini torna alla guida del reality, avendo in serbo per i suoi Vipponi questa sera molte sorprese, tra lettere e incontri. La puntata scivola via come al solito, senza particolari intoppi per il conduttore che questa volta riesce anche a non sbagliare i nomi dei concorrenti (Manila Nazzaro i primis!). VOTO 6.

In studio continua lo scontro fatto di botta e risposta tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Signorini prende spunto dall’ultima intervista rilasciata dalla Volpe e dalle sue dure parole per Sonia e Giancarlo Magalli per dare il via ad un nuovo round in diretta. Questa volta, però, la Bruganelli non lascia passare e per la prima volta si mostra piuttosto irata, replicando a tono alla collega. VOTO 7 per entrambe questa sera, anche se non pienamente soddisfacenti nel ruolo di opinioniste.

Le pagelle dei concorrenti dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip

Quali sono stati, invece, i protagonisti di questa ottava diretta del Grande Fratello Vip 2021? Nuove scene surreali con Francesca Cipriani che rompe porte, urla e fa strani versi alla ricerca del suo fidanzato Alessandro Rossi. Le scenette, inizialmente divertenti, appaiono però troppo costruite, portate volutamente al limite, risultando ben poco simpatiche e perdendo quel barlume di spontaneità. VOTO 5.

Va poi in scena uno scontro tra donne alfa: Miriana Trevisan e Raffaella Fico. Le due se le cantano senza filtri e regalano una di quelle parti che più piace ai telespettatori del programma. VOTO 7.

Giucas Casella ci regala delle perle uniche e finisce anche vittima di Francesca Cipriani che gli stacca una ciocca di capelli. VOTO 7. Katia Ricciarelli sempre più sciolta nella Casa del Grande Fratello Vip: ci mostra un lato divertente e giocoso che piace al pubblico. VOTO 6,5.

I nominati dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip

Poco presenti in puntata le sorelle Selassié, se non per una piccola parentesi dedicata a Lulù e ai suoi problemi d’amore con Manuel Bortuzzo. Belle botte invece per Amedeo Goria che dopo l’incontro con la sua ex, Maria Teresa Ruta, riceve la notizia della possibile gravidanza della sua fidanzata Vera Miales e ne rimane sconvolto.

Arriviamo infine all’eliminato della puntata, Samy, che paga probabilmente lo scotto di essersi messo contro personaggi molto forti in Casa come Alex Belli e Soliel. Infine, i nominati della puntata sono: Raffaella Fico, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan.



