Grande Fratello Vip 2021/ Eva Grimaldi e Valeria Marini, scintille in cucina

Grande Fratello Vip 2021, lite tra Eva Grimaldi e Valeria Marini

Scintille in cucina tra Eva Grimaldi e Valeria Marini. Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, nonostante l’atmosfera del Natale, la tensione non manca. L’arrivo di nuovi inquilini sta creando malumori e nervosimi dovuti ai turni delle pulizie. In particolare, il lavaggio piatti ha scatenato la prima lite tra Eva Grimaldi che aveva già litigato con Katia Ricciarelli e Valeria Marini. La Grimaldi, in particolare, si lamenta per il mancato aiuto nel lavaggio piatti. L’appunto di Eva non piace alla Marini che reagisce immediatamente.

“Da quando sono qui non mi ha mai rimproverato nessuno“, ha ribattuto Valeria. “Era al bagno. Non stavo chiacchierando e non ho neanche fumato”, aggiunge ancora la Marini. La spiegazione di Valeria non convince Eva che chiede maggiore attenzione nello svolgimento dei compiti casalinghi.

Il messaggio di Alex Belli

Alex Belli, ieri 22 dicembre, ha compiuto gli anni e, nel giorno del proprio compleanno, ha inviato un messaggio nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per augurare buon Natale ai suoi ex coinquilini.

“Cari grandi fratelli e sorelle, nonostante non sia fisicamente lì con voi, il mio cuore e le mie energie sono in ogni angolo della casa e sappiate che mi mancate tanto. A te, Katia, mia insegnante di vita, a te Davide, mio compagno di creatività e leggerezza; a te Manuel, mio consigliere con la forza di mille uomini; a Manila con la tua forza alfa che regge la casa; alla piccola Sophie, buon compleanno che compi gli anni nel mio stesso giorno e a te Soleil, compagna d’avventura e chimiche artistiche. A tutti voi che mi avete lasciato nel cuore il vostro amore, buon Natale”, è il messaggio che Alex Belli ha fatto recapitare in casa.

