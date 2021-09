Grande Fratello Vip 2021/ Gianmaria Antinolfi: “Ho sempre cercato l’amore”

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e news 22 settembre

Dinamiche infuocate nella casa del Grande Fratello Vip 2021. E’ bastata una settimana per scatenare scontri e discussioni soprattutto tra i due ex: Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge che, dopo aver avuto una storia, si sono ritrovati nella casa più spiata d’Italia. Dopo i primi giorni di convivenza pacifica, tra i due non sono mancate discussioni. Durante la diretta dell’ultima puntata, tra Gianmaria e Soleil sono volate parole forti. Dopo lo scontro con Soleil, Antinolfi si è confidato con Jo Squillo a cui ha confidato il suo continuo bisogno d’amore.

“È una persona meravigliosa, una persona eccezionale che veramente mi ha curato il cuore” dice Gianmaria Antinolfi parlando della ragazza che sta frequentando aggiungendo di ritenersi molto fortunato. “Io ho sempre cercato l’amore”.

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge: i consigli di Jo Squillo

Gianmaria Antinolfi avrebbe voluto instaurare un’amicizia con Soleil Sorge la quale, tuttavia, ha preso le distanze. A fornire consigli all’imprenditore napoletano, nelle scorse ore, è stata Jo Squillo che ha raccolto lo sfogo di Gianmaria. “Il fatto di esser stato zitto su cose che avresti potuto dire ti ha fatto onore” – ha detto Jo Squillo. “Le parole, quando dette, rimangono e hanno una gravità”, ha aggiunto.

Gianmaria, inoltre, ha aggiunto che, forse, entrare nella casa del Grande Fratello Vip senza chiarire non è stata un’ottima idea. Cosa accadrà nei prossimi giorni tra l’imprenditore e Soleil? I due riusciranno a trovare un punto d’incontro? Sicuramente, nella prossima puntata, non mancherà l’occasione per affrontare nuovamente l’argomento.

