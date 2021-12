Grande Fratello Vip 2021/ Jessica Selassiè in crisi per Alessandro? Giacomo Urtis…

Grande Fratello Vip 2021: Jessica Selassiè in crisi

Jessica Selassiè in crisi al Grande Fratello Vip 2021. L’ingresso di Alessandro Basciano aveva alimentato le sue speranze di poter avere un ragazzo da conoscere non come amico, ma l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha svelato di essere interessato a Sophie Codegoni. La decisione di quest’ultima di mettere un punto definitivo al rapporto con Gianmaria Antinolfi e di trascorrere del tempo con Alessandro per conoscerlo meglio ha fatto crollare Jessica che ha ammesso di essere delusa da Sophie e di essersi sentita presa in giro da Alessandro.

La reazione della maggiore delle sorelle Selassiè ha scatenato diverse reazioni nella casa. In particolare, Giacomo Urtis non ha gradito l’atteggiamento di Jessica che continua a sperare di poter trovare l’amore all’interno della casa.

Giacomo Urtis critica Jessica Selassiè

Sophie Codegoni ha raccontato a Giacomo Urtis che Jessica Selassiè continua a sentirsi sola nella casa del Grande Fratello Vip 2021 vedendo coppie reali o che potrebbero nascere intorno. La confessione di Sophie ha così portato Giacomo a criticare l’atteggiamento della Selassiè. “Come si sente sola? E gli altri? Ah, gli altri sono adulti? A me il suo sembra un capriccio, tipo vede gli altri fidanzati e dice ‘lo voglio anche io’, questo è un capriccio. Anche io vorrei stare qua con un bonazzo e fare tante cose, ma c’è la realtà”, ha detto Urtis come riporta Biccy.

“Siamo venti persone, se quattro si accoppiano vorrà dire che gli altri non sono fatti gli uni per gli altri, non è che può farsene una colpa o dire ‘non piaccio’, perché è una bella ragazza. Se non ha uno da cinque anni il problema è suo perché qualcuno che se la piglia in giro c’è, è una bella tipa. Che uno debba aspettare che al GF entri un bonazzo per te beh no, il bonazzo deve anche decidere con chi stare. Non è che se entra un bonazzo è per te”, ha aggiunto ancora Urtis. Del triangolo Jessica, Alessandro e Sophie si parlerà sicuramente nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2021.

