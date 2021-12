Grande Fratello Vip 2021/ La ribellione di Manila Nazzaro e Carmen Russo

Grande fratello Vip 2021, i vipponi stanchi di Alex Belli e Soleil Sorge

Primi malcontenti nella casa del Grande Fratello Vip 2021 tra i concorrenti che hanno varcato la porta rossa lo scorso settembre e anche qualche inquilino arrivato in casa negli scorsi giorni. A scatenare il malumore di alcuni vipponi è la dinamica che, da tre mesi, coinvolge Soleil Sorge e Alex Belli. Nonostante quest’ultimo sia stato squalificato, non solo continua ad essere presente in studio, ma è anche il protagonista di alcune parti delle puntate con Alfonso Signorini.

Nel corso della 29esima puntata, infatti, Alex Belli, oltre ad un confronto molto acceso con Aldo Montano, ha avuto un confronto con Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge, incontrata sulla passerella della casa. Al termine della puntata, di fronte all’ampio spazio concesso ancora a Soleil Sorge e Alex Belli, alcune vippone si sono lasciate andare ad un amaro sfogo.

Carmen Russo, Manila Nazzaro ed Eva Grimaldi stanche di Soleil Sorge e Alex Belli

Dopo aver assistito al momento dedicato a Soleil Sorge e Alex Belli, Eva Grimaldi che, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021 guardava il reality da spettatrice, si è lasciata andare ad uno sfogo: “Tutta questa cosa ha stancato sinceramente. All’inizio ti appassiona ma ora basta, non esistono solo Alex e Soleil. Esistono altri rapporti, esiste Manila Nazzaro, esiste Carmen Russo basta! Stasera quanto è durato il loro spazio di Alex e Soleil? Un’ora, un’ora e mezza, basta“, ha detto la Grimaldi a cui hanno dato ragione sia la Nazzaro che la Russo.

“Lo so e hai ragione. Qui sono successe mille cose qui in questa casa in questo ultimo mese, ma non abbiamo mai avuto un minuto in trasmissione delle nostre cose. Spero che fuori qualcosa sia uscito, questa è la speranza. Perché altrimenti siamo state qui solamente per lavare i piatti. Diciamo che spero questo almeno“, ha aggiunto Manila trovando l’appoggio di Carmen.



