Grande Fratello Vip 2021/ Lulù Selassiè e Nicola Pisu, nasce un’amicizia speciale?

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e news 31 ottobre

Nella casa del Grande Fratello Vip nascono non solo grandi amori, ma anche delle bellissime amicizie ed è quella che sta nascendo tra Lulù Selassiè e Nicola Pisu. La principessa e il figlio di Patrizia Mirigliani trascorrono insieme soprattutto le ore notturne insieme a Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi raccontandosi le reciproche esperienze. Tra Nicola e Lulu è nato sin dal primo giorno di convivenza un bel feeling ed oggi, nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 2021, prima di pranzare, hanno parlato di un periodo particolare della loro vita.

Nicola ha ripercorso con Lulù il periodo in cui è stato vittima di bullismo. Sono stati anni difficili per il figlio di Patrizia Mirigliani che ha subito atti di bullismo che gli hanno lasciato ferite profonde. “Sono ferite che ti rimangono e pensi sempre che hli altri ti giudichino“, sono le parole di Nicola in cui si riconosce anche Lulu. “Quest’esperienza può aiutare te e me perchè siamo simili avendo subito le stesse cose. E’ difficile, ma già in un mese e mezzo io noto dei cambiamenti in te e in me“, dice Lulu.

Francesca Cipriani, nuovo dramma per i capelli

Se Lulù Selassiè e Nicola Pisu sono molto più sereni, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, la concorrente più tesa è sicuramente Francesca Cipriani che sta vivendo un vero e proprio dramma per il colore dei capelli. Dopo aver ricevuto la tinta per sistemare il disastro degli scorsi giorni, la Cipriani ha chiesto nuovamente l’aiuto di Carmen Russo e Manila Nazzaro per applicare la tinta biondo cenere. Il risultato, però, non è stato quello sperato e in casa la Cipriani si è lasciata andare nuovamente alle lacrime.

“Mi dai una mano Manila? Te lo chiedo per favore, non so più cosa fare”, dice Francesca Cipriani visibilmente delusa dal mancato successo della tinta. Il Grande Fratello Vip concede così alla Cipriani di parlare con una parrucchiera per poter sistemare il tutto in vista della prossima puntata.

