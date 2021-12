Grande Fratello Vip 2021/ Miriana Trevisan difende Lulù: guerra con Katia e Manila?

Grande Fratello Vip 2021: Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli contro Lulù

Un lavaggio piatti saltato da Lulù Selassiè ha scatenato la guerra nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Ad aumentare la tensione è stato un post di Clarissa Selassiè che si è scagliata contro Manila scatenando la dura reazione di quest’ultima durante l”ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Dopo lo scontro con Clarissa e il tentativo di Lulù Selassiè di chiarire con Manila in puntata, l’ex Miss Italia, con Katia Ricciarelli, ha lanciato accuse durissime a Lulù che, insieme a Jessica, ha fatto notare di non essere responsabile delle parole scritte da Clarissa. In confessionale, inoltre, Lulù ha ribadito che l’affetto che nutre per Manila non cambierà pur ammettendo di essere rimasta scioccata dalle parole di Clarissa non sapendo il motivo del suo attacco alla Nazzaro.

In casa, a schierarsi apertamente con Manila è stata Katia Ricciarelli che ha rivolto delle parole durissime nei confronti di Lulù coinvolgendo anche Manuel Bortuzzo e scatenando la dura reazione del web. A schierarsi, invece, dalla parte di Lulù è stata Manila Nazzaro che, a mente fredda, ha provato a capire il motivo che potrebbe aver spinto Clarissa a scrivere il post contro Manila.

“Io Manila l’ho capita sin dall’inizio, perché lei voleva mantenere l’equilibrio di questa casa, e ci sono delle persone che non lo fanno tra cui anche Lulù. Lei va educata e va detto, però io la capisco perché sono fatta così. Bisogna accettarla perché sta migliorando. Per me la storia delle pulizie è ridicola”, ha detto Miriana parlando con Jessica. La Trevisan, poi, di fronte al nuovo appunto di Katia Ricciarelli sulle pulizie in seguito alla riduzione del budget settimanale per la spesa, ha difeso nuovamente Lulù facendo notare come nella stanza arancione sia una delle poche a sistemare.



L’atteggiamento di Manila e Katia nei suoi confronti hanno lasciato il segno su Lulù che, ieri sera, mentre tutti erano ancora a tavola, ha provveduto da sola a lavare i piatti rifiutando anche l’aiuto di Manuel per evitare nuove critiche da parte degli altri concorrenti.



