Grande Fratello Vip 2021, nominati e pagelle/ Cipriani show da Oscar, Giucas Casella e l’amore libero

La settimana puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha regalato al pubblico scene che potremmo definire surreali. Anche questa sera Alfonso Signorini ha dovuto gestire situazioni non facili, al limite dell’assurdo, soprattutto con Francesca Cipriani. Tra qualche nome dimenticato e qualcuno scambiato, tra qualche scontro acceso e molte toccanti emozioni, la puntata fila via liscia, così come la conduzione di Alfonso. VOTO 6,5.

Puntata un po’ sottotono per le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La loro voce si sente molto poco questa sera, se non per un’opinione sulla questione Soleil Sorge che domina la primissima parte della puntata. VOTO 6. Sono invece scomparse le due opinioniste del popolo, Rosella e Adriana. La scorsa settimana Signorini ha annunciato quella che sembrava un’assenza momentanea, che viene però riconfermata questa sera. Che non abbiamo funzionato come Signorini sperava?

Le pagelle dei concorrenti della settima puntata del Grande Fratello Vip

Quali sono stati, invece, i protagonisti di questa settima puntata del Grande Fratello Vip 2021?

Anche questa volta le nostre pagelle iniziano con Soleil Sorge che, seppur meno protagonista questa sera, si riconferma una delle pedine principali in questo gioco (e il fatto che ottiene l’immunità ogni settimana lo conferma!). VOTO 7

È invece Francesca Cipriani la vera protagonista di questa puntata. Quello messo in scena questa sera è stato un vero e proprio show, tanto surreale quanto esilarante. Urla, pianti senza lacrime, corse sfrenate e scene no-sense; il motivo? Il suo fidanzato Alessandro. Lei ci fa sempre divertire ma stasera tutto too much. VOTO 5

Giucas Casella si è invece lasciato andare a confessioni intime, parlando di amori passati e di suo figlio senza alcuna riserva. VOTO 6,5

Come Giucas anche Ainett ha avuto modo questa sera di raccontare al pubblico una parte molto drammatica e toccante della sua vita, che ancor più spiega la grinta mista alla determinazione che la showgirl ha finora mostrato. VOTO 7.

Samy, Nicola e Amedeo Goria i nominati della sesta puntata del Grande Fratello Vip

Continuiamo le pagelle di questa settima puntata del Grande Fratello Vip 2021 con le sorelle Selassié in calo. Bene la determinazione, che è utile ai fini di questo gioco, ma in alcuni casi le ragazze risultano eccessive nei loro attacchi (fatta esclusione per la maggiore, Jessica), con un linguaggio anche inappropriato. VOTO 5,5

Merita invece una menzione speciale Davide Silvestri. È il concorrente che più sta mostrando un’evoluzione in queste puntate: quasi assente nelle prime, oggi si rivela uno dei protagonisti assoluti, tanto fastidioso da far infuriare le Selassié. VOTO 7,5

Concludiamo con i nominati di questa puntata che sono: Samy, Nicola e Amedeo Goria. Venerdì uno di loro abbandonerà definitivamente la Casa.



