Grande Fratello Vip 2021, nominati e pagelle/ Le principesse Selassié protagoniste, Soleil infiamma!

Grande Fratello Vip 2021, le pagelle della prima puntata

Scorre via veloce la prima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Come ogni prima puntata, anche questa è dedicata alla presentazione di parte dell’ampio cast di 22 concorrenti. Alfonso Signorini torna nella sua zona confort e si vede: il conduttore riparte molto bene e tiene fermo il filo della puntata. VOTO 7. Un ottimo esordio anche per le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 2021. Chi si aspettava una Adriana Volpe tranquilla si ricrederà: la conduttrice è anzi subito pronta a dire la sua, come nel caso del confronto con Manila Nazzaro. VOTO 7. Arguta, pungente, sarcastica e ironica al punto giusto Sonia Bruganelli: la moglie di Paolo Bonolis è pronta a regalarci scenette indimenticabili. VOTO 7,5.

Le pagelle dei concorrenti del Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli è la prima a fare il suo ingresso nella Casa. La schiettezza è la sua cifra sin da subito, caratteristica che di certo regalerà parecchi scontri al pubblico di Canale 5. Buon inizio. VOTO 7.

Manuel Bortuzzo arriva subito dopo la Ricciarelli e non delude le aspettative: ragazzo per bene, darà molto al programma, soprattutto a livello emotivo. VOTO 7,5.

Esplosivo l’ingresso di Raffaella Fico, il cui abito scatena subito qualche discussione piccante in diretta. Altro personaggio che sin da subito fa capire di non essere disposta a tacere di fronte a ciò che non le piace o che semplicemente la infastidisce. Scintille in arrivo. VOTO 6,5.

Aldo Montano piace sin dalla prima occhiata ma sarà da scoprire nel corso delle puntate se sarà capace di creare dinamiche all’interno della Casa o se la sua sarà una presenza ‘pacata’. VOTO 6,5.

Alex Belli si mette subito in gioco con le tre principesse etiopi ma premette “Sono sposato e fedele”. Vedremo se le premesse e promesse saranno mantenute. VOTO 6.

Le Sorelle Selassie, Jessica, Lucrezia e Clarissa, potrebbero essere la rivelazione di questa edizione. Spumeggianti sin dall’ingresso, promettono sorprese. VOTO 7.

Francesca Cipriani è subito la ‘vittima’ di uno scherzo organizzato da Signorini, che la lascia sospesa in alto su un’altalena. La scena però sa di già visto e non diverte. Saprà darci di più? VOTO 5,5

Da Soleil a Manila Nazzaro: donne forti al Grande Fratello Vip 2021

Amedeo Goria parte in sordina: nulla di nuovo per ora, neppure la sua grande passione per le donne. VOTO 5.

Soleil Sorge entra nella Casa del Grande Fratello Vip come un treno e fa subito intendere di voler essere una delle protagoniste di questa edizione. Ottime premesse. VOTO 7.

Gianmaria Antinolfi chi? Si saranno chiesti molti di fronte al suo ingresso. Speriamo che questa avventura possa dargli un’identità diversa da quella di ‘fidanzato di’. Per ora VOTO 6 di incoraggiamento.

Manila Nazzaro entra e deve subito affrontare il confronto-scontro con Adriana Volpe per alcune incomprensioni del passato. Donna forte e sincera, potrebbe essere un grande valore per questa edizione. VOTO 7.

Tommaso Eletti entra con un profilo basso e con la premessa di Signorini “Non giudichiamo”. Riuscirà a farsi ben volere dal pubblico dopo quanto detto e fatto a Temptation Island? Per ora rimaniamo scettici. VOTO 5.

Ainett Stephens è l’ultima a fare il suo ingresso in Casa. Bella e sexy più che mai, di dice pronta a mettersi in gioco e lo dimostra sin da subito con un super twerk. VOTO 6,5.

Concludiamo con i primi nominati, che sono le tre sorelle Selassié e Manila Nazzaro. Non finiscono però al televoto ma dritte nel tugurio (la stiva, quest’anno).



