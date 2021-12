Grande Fratello Vip 2021, nominati e pagelle/ Lite choc Bruganelli Vs Signorini, Basciano conquista Sophie?

Grande Fratello Vip 2021, le pagelle della 29esima puntata

La 29esima diretta del Grande Fratello Vip è pregna dello spirito natalizio, almeno negli addobbi e nei balletti organizzati nella Casa. Non lo è però negli animi che sono invece molto infuocati e non solo tra i concorrenti. Anche in studio l’atmosfera è piuttosto tesa, a partire da Alfonso Signorini che perdere le staffe in diretta contro la sua stessa opinionista Sonia Bruganelli. Un comportamento criticato, quello del conduttore, non inedito per il pubblico del GF Vip. Ci mette però una pezza successivamente, cercando la riappacificazione con la Bruganelli. VOTO 5.

Quest’ultima, d’altronde, finisce per abbandonare lo studio per poi rientrare poco dopo (magari a scuse ricevute dietro le quinte?). Sta di fatto che il web la applaude e apprezza il suo comportamento e l’aver movimentato la puntata, con tanto di stoccata al suo ritorno in studio. VOTO 7,5. In tutto questo Adriana Volpe se la ride e si gode la scena, senza i suoi pop-corn questa volta. Pungente come sempre. VOTO 6,5.

Alex Belli prima contro Soleil Sorge poi attacca Montano

Quali sono stati invece i momenti più importanti e, dunque, i protagonisti della 29esima puntata? Partiamo subito da Soleil Sorge, protagonista di molti momenti interessanti della diretta. L’influencer sta vivendo una ‘nuova vita’ nella Casa dopo l’addio di Alex Belli che però torna preponderante anche questa volta per un confronto. Lei però lo asfalta, rimandandolo in studio e facendo una confessione molto intima sul loro rapporto. VOTO 8. E di Alex Belli cosa vogliamo dire? Basta, il suo tempo nella Casa si è concluso ed è ora di smettere di trovare pretesti per tornarci. VOTO 4. Un bellissimo momento l’ha vissuto Manuel Bortuzzo che ha rivisto suo padre Franco e ha potuto salutare il suo amico Aldo, ormai in studio. VOTO 6,5. E a proposito di Aldo Montano, questa volta non casca nella provocazione di Alex Belli – stavolta in studio – e, da signore, evita la discussione. VOTO 7.

Una menzione speciale questa sera la merita Alessandro Basciano. Entrato al Grande Fratello Vip da soli tre giorni, ha già attirato le attenzioni di tutti, donne in primis. Ma non è solo bello Basciano: in diretta mostra di avere una lingua affilata e asfalta proprio lui, Alex Belli. VOTO 7. Concludiamo con i nominati di questa diretta. Lulù Selassiè, che è stata la preferita del pubblico nel televoto della serata, ha deciso di condannare in nomination diretta Biagio D’Anelli. A lui si sono quindi aggiunti Miriana Trevisan, Giacomo Urtis e Valeria Marini (che sono un unico concorrente). Lunedì prossimo (venerdì non c’è la diretta!) uno di loro abbandonerà definitivamente la Casa.



