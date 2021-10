Grande Fratello Vip 2021, pagelle 12a puntata/ Liti e crisi: Cipriani in tilt dà di matto e..

La dodicesima puntata del Grande Fratello VIP 2021 verrà ricordata come l’ennesima serata di crisi vissuta da Francesca Cipriani (voto 4). La showgirl affronta l’ennesimo “duro colpo” quando vede il fidanzato Alessandro sfuggirgli dalle mani. Con la sua esuberanza ha letteralmente gelato i suoi compagni di viaggi, che temevano una nuova decurtazione del budget. Alla fine però c’è stato il lieto fine, nel senso che il fidanzato Alessandro è rimasto nella casa per una cena a base di tagliatelle. Giucas (voto 7) nel frattempo ha scoperto che la faccenda dell’abuso edilizio era tutta uno scherzo.E così quando ha incontrato suo fratello Concetto, ha dato vita all’ennesima gag esilarante e imperdibile.

Imperdibile come la lite scatenata da una agguerrita Katia Ricciarelli (6). “Perdono ma non dimentico”, è il suo concetto ricorrente. E se la prende prima con Carmen Russo (5), poi con Joe Squillo (5) che viene rimproverata persino da Signorini dopo alcune nomination un po’ troppo morbide. “Hai accettato il regolamento e devi giocare!”, ripete seccato. Non ha tutti i torti.

Grande Fratello VIP 2021, pagelle 12a puntata: Soleil sfida Raffaella Fico dopo l’eliminazione

Altro momento top della serata è racchiuso nella risatina che Soleil Sorge ha rifilato a Raffaella Fico dopo il verdetto del televoto. Quest’ultima ha risposto per le rime e poi, una volta arrivata in studio, rifinando anche il confronto per voltare definitivamente pagina. Soleil che, per la prima volta, ha mostrato un po’ di sensibilità quando ha incontrato la madre, Wendy, per una bellissima sorpresa. La donna le ha consigliato di meditare di più e le ha portato in dono un peluche identico al suo cane. Momento molto zen: voto 6.

Non troppo interessanti le evoluzioni nel rapporto tra Miriana Trevisan (4) e Nicola Pisu (5). Lei continua ad alternare passi avanti e passi indietro, lui invece rimane stabile al suo posto, innamoratissimo, in attesa di un segnale. A mettere un po’ di pepe nella coppia ci ha pensato la madre di Nicola, facendo capire che non si fida di Miriana. La concorrente, ovviamente, non l’ha presa per niente bene. Ci sarà un chiarimento nella prossima puntata? Invece, con Nicola, sembra piombato il freddo.



