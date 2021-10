Grande Fratello Vip 2021, pagelle 13a puntata/ Jo Squillo asfaltata da Katia, Patrizia Mirigliani che mamma!

Grande Fratello Vip 2021: i voti della 13a puntata

Una puntata molto emozionante quella andata in scena questa sera, direttamente da Cinecittà. Andiamo a vedere le valutazioni dei protagonisti della 13esima puntata del Grande Fratello VIP 2021 nella quale abbiamo visto Carmen, Francesca e Ainett finire in nomination. Partiamo da Alfonso Signorini 9 Più in forma della scorsa puntata, sempre bravo a tirar fuori gli aspetti più interessanti nelle esposizioni dei concorrenti. Sonia Bruganelli 9 Sintetizza bene diverse situazioni, arrivando dritta al punto della questione e facendo scoprire i concorrenti nelle loro idee. Adriana Volpe 8 Vola da un argomento all’altro con la consueta disinvoltura riuscendo a suscitare le reazioni giuste.

Manila Nazzaro 10 Si mostra combattiva e lineare in serata. Sempre una parola positiva per i compagni, non disdegna di affermare le cose che non le vanno giù. Katia Ricciarelli 10 Stravince il duello con Jo Squillo, mostrando quel carattere che tanto piace al pubblico. Jo Squillo 4 Si trattiene nel duello con Katia, facendo leva sui diritti delle donne ottenendo la figura di volersi nascondere dietro una bandiera. Dallo studio se ne accorgono e la sua difesa è pessima.

Francesca Cipriani 7 Dà vita a uno spettacolo sentimentale ad alto impatto emotivo al Grande Fratello Vip. Un voto in meno per non aver provato a fermare le nomination bonarie in arrivo verso di lei. Alessandro 9 Persona del popolo e signore tra i vip. Ainett 3 Caratterialmente non riesce a emergere. Senza Raffaella sembra aver addirittura cambiato idea su mezza casa. Carmen 7 Non ne vuole sapere di gettare la spugna dimostrando forza di carattere invidiabile. Miriana 8 Tiene botta al rischioso confronto con Patrizia Mirigliani, la madre di Nicola che si dimostra ancora una volta una grandissima donna. Per il resto mostra una certa coerenza e la consueta simpatia.

Soleil 9 Sempre pronta a ribattere, non perde occasione per attaccare gli avversari, in palese difficoltà nel difendersi. E’ la preferita del pubblico del Grande Fratello Vip 2021, ancora una volta. Alex Belli 9 Si guadagna le copertine grazie al bacio a stampo con Soleil. Per il resto è sempre più il leader naturale della casa. Davide 10 Si mostra sicuro e divertito dall’esperienza, mostrando questa sera anche il suo lato più sensibile raccontando del proprio passato. Presenza importante. Sophie 5 Insicura nel confronto con Soleil. Si giustifica quando invece dovrebbe attaccare. Paga l’inesperienza e le insicurezze davanti alle telecamere.

Gianmaria 8 Dopo il bollente sabato sera si mostra più sicuro di sè. E’ arrivata la puntata del riscatto al Grande Fratello Vip 2021. Giucas 6 Il mago della casa non tira fuori dal cilindro nulla di nuovo stasera. Aldo 8 Da apprezzare i valori portati in casa. Sportivo e sincero, si mette in gioco continuamente. Manuel 10 Conquista ancora una volta tutti. Questa volta con l’ausilio di un pianoforte che gli dà la possibilità di esprimersi. Le Selassiè 8 Simpatia e generosità. Nicola 9 Gli eventi lo portano a dover prendere una posizione e in qualche modo lo fa superando le proprie insicurezze. In crescita.



