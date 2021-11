Grande Fratello Vip 2021, pagelle 17a puntata/ Nicola Pisu choc su Miriana, teatrino Alex Belli e Soleil

Pagelle Grande Fratello Vip della diciasettesima puntata

La 17esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 continua a battere sul copione, peraltro recitato molto male, dalla coppia – non coppia Alex Belli (voto 4) e Soleil Sorge (voto 5). L’attore di “Centovetrine” piange senza lacrime nel confessionale riuscendo a fare peggio perfino di una soap spagnola o turca nel giustificare la sua chimica artistica con la “gattamorta” Soleil così soprannominata dalla moglie Delia. “Non è per mancare di rispetto a Delia, le ho chiesto scusa per quel game, ma allo stesso tempo cosa faccio? Sto qua e faccio finta di stare lontano da un’amica?” – dice l’attore che viene ripreso anche dal padrone di casa Alfonso Signorini che fa notare come dei suoi atteggiamenti con la ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sono definibili come “amicizia”. In studio anche Sonia Bruganelli lo asfalta: “a me sembra una follia sentire dire le cose che tu dici in amicizia a Solei. Come puoi pensare che fuori non ci siano delle persone che ti dicano che stai totalmente sbagliando”. Anche Adriana Volpe lo richiama: “quando ti sei sposato con Delia? Mi spieghi come mai non ha mai chiesto il divorzio da Katarina? A me risulta che tu sia ancora sposato con Katarina?” con l’attore che replica “noi non ci siamo sposati, abbiamo fatto semplicemente delle promesse di matrimonio e abbiamo fatto una festa”.

Per fortuna Giucas Casella (voto 8), tra i pochi personaggi divertenti di quest’edizione, ci fa tirare un sospiro di sollievo liberandoci dall’incubo perenne della coppia attoriale. Proprio Giucas Casella ci regala la prima emozione della serata quando, in passerella, abbraccia la sua cagnolina Nina: “è la compagna della mia vita, ti amo, non ti abbandonerò mai”. Poi l’incontro fra le lacrime in passerella: “che bella che sei, me la posso portare dentro? E’ la mia vita”.

Grandi emozioni al Grande Fratello Vip con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro

La diretta del Grande Fratello Vip 2021 prosegue con Manuel Bortuzzo (voto 6) e Lulù Selassie (voto 5). C’è un ritorno di fiamma tra i due nella casa con l’ex campione di nuoto che racconta: “diciamo che il periodo di distacco è servito per ridimensionare le cose. Aveva dei comportamenti che non erano neanche da lei”. A spegnere però l’entusiasmo appena rinato fra i due c’è una lettera di Rossella, la mamma di Manuel in cui lo invita a riflettere bene sulle persone di cui circondarsi. Le parole della donna sono un chiaro segnale contro Lulù che durante la settimana si è lasciata scappare un’affermazione non tanto gradita dalla donna. Si tratta di “mother’s fucker”, ma è Manuel a precisare: “sono le ultime parole che ho sentito prima di girarmi e trovarmi la pistola davanti, capisco cosa ha voluto dire, ma conosco Lulù e non voleva dire quello”.

La serata prosegue con delle emozioni vere. La prima a viverla è Miriana Trevisan (voto 6): per lei una lettera di buon compleanno da parte del figlio Nicola: “ciao mamma auguri di buon compleanno. Sii forte, io ti aspetto e ricorda che sei un angelo”. La conduttrice in lacrime ringrazia tutti: “grazie che dono” e quanto torna nella casa viene accolta da tutti i coinquilini fatta eccezione per Nicola Pisu che non ha voluto abbracciarla. Le emozioni non sono finite, visto che Manila Nazzaro (voto 8) riceve la visita del compagno Lorenzo Amoruso nella casa. L’ex campione si è fatto una quarantena di sette giorni per poter riabbracciare la sua amata a cui dedica bellissima parole d’amore: “sei la donna della mia vita, la mia anima gemella e siamo una famiglia”. Questo è il Grande Fratello che ci piace, ma ben presto le emozioni vengono spazzate via dal momento della nomination che vede i concorrenti l’uno contro l’altro. Proprio durante le nomination Nicola Pisu (voto 2), il figlio di Patrizia Mirigliani, fa uno scivolone senza precedenti verso Miriana Trevisan dicendole: “meriti uomini che ti trattino male”. Parole pesanti che vengono immediatamente riprese da Alfonso Signorini che esorta il concorrente a chiedere scusa, mentre Miriana scoppia a piangere.



