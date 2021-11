Grande Fratello Vip 2021 pagelle 19a puntata/ Alex sotto accusa: con Delia una soap. Soleil dubita di lui…

Pagelle Grande Fratello Vip 2021 della diciannovesima puntata

Si è conclusa la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, una puntata ricca di sorprese per quasi tutti i concorrenti a partire dal festeggiato Giucas Casella che ha ricevuto il regalo più grande: rivedere suo figlio James, oltre che a diversi video di famiglia. L’illusionista dopo tutte queste sorprese è apparso visibilmente commosso (Voto 8). Durante il corso della puntata Alfonso Signorini ha approfondito nuovamente il rapporto tra Manuel Bortuzzo dopo la lettera di scuse ricevute da Lucrezia, approfondito anche il suo rapporto di amicizia con Aldo con cui condivide la passione per lo sport (Voto 7). Altra grande protagonista della puntata è stata Katia Ricciarelli, sia per l’approfondimento sulla sua vita che per essere stata scelta da Alfonso questa sera come opinionista sincera su ogni argomento della casa. I suoi commenti pungenti, come al solito, non sono mancati (Voto 8).

Lulú Selassié "bisogno di uno psicologo"/ "Devo fare un percorso per essere aiutata"

Momento di approfondimento anche per Sophie Codegoni che è tornata a parlare su quanto accaduto durante la scorsa settimana al Grande Fratello Vip 2021 con Manila con la quale dopo la scorsa puntata il rapporto si è raffreddato, a causa anche della nomination dell’ex miss Italia nei suoi confronti (Voto 7). La grande rivale si Sophie, Soleil Sorge, apparsa con un outfit “rubato” ad Alex Belli, durante questa puntata è stata nominata dal pubblico da casa ed è intervenuta diverse volte in difesa di Alex dalle accuse degli altri concorrenti e delle opinioniste (Voto 7). Una puntata tranquilla per Francesca Cipriani che questa sera è stata nominata dagli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2021 immune (Voto 7).

Adriana Volpe "Voglio smascherare Alex e Delia davanti a tutta Italia"/ "Una telenovela scritta male"

Miriana Trevisan rinata dopo l’eliminazione di Nicola Pisu dalla casa del Grande Fratello Vip 2021

Miriana Trevisan durante questa puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha avuto l’ultimo confronto con Nicola Pisu che in studio dopo essere stato eliminato ha voluto dire le ultime parole alla donna. Miriana fin dal giorno dopo l’eliminazione di Nicola ha intrapreso una nuova vita all’interno della casa, più serena e spensierata, cosa che non è piaciuta tanto a Nicola. (Voto 7). Puntata tranquilla Carmen Russo che svolge indefessamente il suo ruolo di servizio d’ordine all’interno della casa, richiamando, quando serve, i concorrenti all’attenzione (Voto 7). Le principesse Selassié questa volta non sono state punite con la nomination a causa del comportamento di Lucrezia, anche se durante le nomination palesi hanno ricevuto qualche nomination a causa sua. Manila ha invocato la separazione delle sorelle in tre concorrenti differenti, per non punire Clarissa e Jessica. (Voto 7)

Clarissa Selassiè, scoop al GF Vip "Sono innamorata"/ "Non è il mio fidanzato ma..."

Una puntata un po’ tormentata per Manila Nazzaro che, come Sophie, ha accusato il colpo di quanto accaduto durante la scorsa puntata al Grande Fratello Vip 2021 in merito alla discussione con Sophie Codegoni su cui le due concorrenti si sono confrontate anche questa sera (Voto 7). Ancora una puntata movimentata per Alex Belli che è stato accusato da parte dei concorrenti e del pubblico da casa di fingere all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 soprattutto dopo l’ingresso di Delia che è stata ritenuta una “telenovelas” (Voto 6.5). Aldo Montano ha vissuto una puntata tranquilla con qualche sorpresa da parte della nazionale di scherma che ha voluto salutare il loro ex compagno (Voto 8). Gianmaria Antinolfi ha vissuto una serata relativamente tranquilla tra qualche accusa da parte di Sophie e nient’altro, purtroppo però questa serata per lui non si conclude nel migliore dei modi: l’imprenditore è a rischio eliminazione (Voto 7). Voto 7 Anche all’opinionista Sonia Bruganelli, mentre alla sua collega Adriana Volpe (Voto 8) soprattutto per via del suo discorso – sulla volontà di sbugiardare Alex Belli e la sua relazione con Delia Duran, che secondo lei non è vera – durante la nomina del concorrente immune.



© RIPRODUZIONE RISERVATA