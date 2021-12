Grande Fratello Vip 2021, pagelle 27a puntata/ Alex squalificato, Delia Duran lo lascia. Cipriani si ritira

Pagelle ventisettesima puntata Grande Fratello Vip 2021: finisce la soap Alex Belli-Delia Duran-Soeil Sorge…

Tanti colpi di scena durante la ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Il primo è stato durante l’ennesimo confronto tra Alex Belli e la moglie Delia Duran. La soap opera prosegue questa volta in giardino con Delia che finalmente dà prova della sua dignità dicendo: “sono venuta stasera qua per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, non eri da solo, ma mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto. Siccome ho una dignità che mi contraddistingue ho deciso che la nostra storia finisce qui, mi dispiace ma non ce la faccio più. Tu sei un grande manipolatore, ma perchè devo essere io a venire qui a farti uscire. Devi essere tu ad uscire da qui, mi dispiace che sei caduto in questa trappola e sei caduta in quella stronza, è una grande manipolatrice e traditrice. Me ne vado, tu non mi meriti, mi merito un uomo che mi valorizza e porta rispetto. Tu non mi meriti”. Voto 7 per il coraggio che dimentica poco dopo visto che esce dalla casa con Alex Belli che, infranto il regolamento, è costretto ad abbandonare (finalmente) il gioco. Una bella notizia per i telespettatori: il gioco Alex Belli – Delia Duran – Soleil Sorge è finito. Voto 2.

Intanto nella casa del GF VIP Soleil Sorge (voto 4) prosegue la sua recita in lacrime, ancora una volta forzate, strappando perfino un sorriso ad Aldo Montano e a milioni di telespettatori. (Voto 8 solo per il frame del viso di Aldo nel sentire la pagliacciata di Soleil).

Tra i momenti della 27a puntata del Grande Fratello Vip 2020 anche il momento dell’eliminazione che ha visto uscire dalla casa Maria Monsè durata quanto un gatto in tangenziale. Nonostante la sua accusa alle donne della casa, definite delle vipere, il pubblico sovrano l’ha eliminata dal gioco senza pensarci un attimo. (Voto 3). A strapparci un sorriso e una lacrime è Katia Ricciarelli che rivela di essere pronta a sposarsi ancora una volta con un uomo misterioso conosciuto in Puglia. “Spero che sia la volta buona” dice la soprano emozionando tutti. Voto 7. Poi è il momento della verità con alcuni vip chiamati a rivelare il proprio destino nella casa. Se Manuel, Katia e Lulù restano in gioco, sorprende la decisione di Francesca Cipriani che decide di lasciare.

“Purtroppo ho dei problemi di salute, ho dei problemi fisici e devo fare dei controlli da alcuni specialisti. Sono entrata che ero titubante, ma ancora ci sono dei momenti che non sto bene e devo andare a farmi controllare” – dice la ex Pupa che lascia subito la casa. Voto 8 ad uno dei personaggi migliori di questa edizione. Anche Miriana Trevisan resta in gioco: “credo nella mia vita, credo in me stessa, nei valori, sto portando me stessa con i miei errori e fragilità. Resto nella casa per il figlio Nicola”. (Voto 7)

