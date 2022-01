Grande Fratello Vip 2021, pagelle 32a puntata/ Katia resa immune, Gaffe Bortuzzo, Delia dubbi su Alex-Soleil

Pagelle 32esima puntata del Grande Fratello VIP 2021

La trentaduesima puntata del Grande Fratello ViP 2021 svanisce senza morti e feriti. Il rischio squalifica che pendeva su Lulù e Katia si è dissolto al termine della predica plateale di Alfonso Signorini (voto 7,5). Alla fine il conduttore ha rimproverato tutti e punito nessuno sulla faccenda “razzismo”, con una mossa tanto teatrale quanto efficace per le dinamiche televisive. Alfonso ha usato la tecnica del bastone e della carota, calandosi a sorpresa dentro la casa e tenendo un lunghissimo discorso. “Il limite è stato decisamente oltrepassato”, ha detto a tu per tu coi suoi ragazzi. Un concetto, come tanti altri, condivisibile e apprezzabile, ma che di fatto non ha spostato di un millimetro le solide convinzioni dei concorrenti chiamati in causa.

Così Katia Ricciarelli e Lulù Selassié, quindi, hanno solo firmato un armistizio, consapevoli di essere state graziate malgrado una lite davvero trash (voto 4), condita di insulti pesanti e parole irripetibili. E se lo sfogo di Alfonso Signorini ha catalizzato buona parte della puntata, il resto della serata è scivolata via con pochi colpi di scena. L’unico, non troppo credibile, è stato quello dalla “rottura” tra Alex Belli e Delia Duran (voto 6), con quest’ultima che spera di ritrovare se stessa dentro la casa.

Gaffe di Manuel, Barù maschio alfa e Miriana…

Difficile che Delia possa animare il Grande Fratello VIP 2021 come era abilmente riuscito a fare il marito Alex Belli. Ma c’è dire che, forse, è l’unica coppia che potrebbe movimentare il reality anche a distanza. E mentre l’affascinante Kabir Bedi (voto 5) rischiava di addormentarsi tra uno stacco e l’altro, Giucas Casella fingeva (o forse no?) di non riconoscere Alfonso Signorini nel momento del predicozzo.

Da segnalare al Grande Fratello VIP 2021 poi la gaffe di Manuel Bortuzzo (voto 5), che ha presentato al fratello Kevin la sua fidanzata Lulù dicendo che “in tv sembra brutta ma dal vivo è più bella”. Non proprio la migliore delle dichiarazioni d’amore. E poi, ancora, il siparietto che ha visto Barù (voto 4) essere nominato come “maschio alfa” della casa e infine la pomiciata in diretta, attraverso lo specchio, tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli (voto 6). Nulla di nuovo, è vero, ma d’altronde siamo alla trentaduesima puntata. Il peso comincia a sentirsi.

