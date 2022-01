Grande Fratello Vip 2021 pagelle 33a puntata/ Sophie si fidanza!, Nathalie batte Soleil, Valeria Perilli show

Pagelle trentatreesima puntata Grande Fratello Vip 2021

Si è conclusa la trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 all’insegna di una calma, solo apparente, tra i due gruppi che si sono creati all’interno della casa. Katia Ricciarelli all’inizio della puntata è voluta ritornare sull’argomento clou della discussione chiedendo scusa a tutti, fuori e dentro la casa, per il suo comportamento (Voto 6). Lulù Selassié, da quando la sua relazione con Manuel Bortuzzo è decollata vive la sua esperienza in casa con molta più serenità, nonostante i dissidi con gli altri inquilini (Voto 7). Per Nathalie Caldonazzo la puntata è stata una delle migliori da quando ha fatto il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 grazie ai risultati della nomination che l’hanno vista come preferita dal pubblico (Voto 7). Jessica Selassié ha trascorso una puntata all’insegna della tranquillità, nonostante sia stata accusata da Sophie Codegoni di essere un elemento di disturbo nella sua relazione con Alessandro Basciano (Voto 7). Nulla di nuovo invece per Davide Silvestri che grazie al suo comportamento quotidiano all’interno della casa non procura discussioni con gli altri concorrenti, ma solo lodi per il suo impegno in cucina (Voto 7).

Manuel Bortuzzo questa sera ha avuto un confronto con Soleil Sorge in merito alla sua nomination passata quando ha consigliato all’influencer di praticare più gesti d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 durante la nomination Sophie si è lasciata sfuggire un piccolo dettaglio sul futuro del ragazzo all’interno del reality mettendo in risalto la sua stanchezza, arriverà presto l’addio? (Voto 7). Una puntata tranquilla per Manila Nazzaro che è intervenuta solo per commentare la frase di Nathalie Caldonazzo stupita dall’essere la preferita del pubblico dopo essere stata maltrattata all’interno della casa (Voto 6). Dopo la sorpresa di non essere stata più la preferita del pubblico Soleil Sorge conclude la sua puntata con la nomination da parte dei suoi coinquilini a rischio eliminazione (Voto 6). Una puntata ricca di commozione per Valeria Marini che ha raccontato alcuni dettagli della sua vita più privata ad Alfonso Signorini. Dopo la commozione la donna ha avuto l’ennesimo bisticcio con Giacomo Urtis durante le nomination (Voto, di coppia, 7).

Messa alle strette da Alfonso Signorini, Sophie Codegoni durante la trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha ammesso di avere occhi solo per Alessandro Basciano e di potersi definire ufficialmente fidanzati (Voto 8). Alessandro Basciano questa sera, finalmente, ha ricevuto una risposta dopo la sua dichiarazione a Sophie Codegoni (voto 7). Giucas Casella questa sera ha fatto la sua terza o quarta proposta di matrimonio alla sua compagna Valeria Perilli, sarà quella giusta? Intanto l’illusionista per questa settimana dovrà insegnare la favola di Biancaneve a Kabir Bedi (Voto 7). Una puntata tranquilla per Barù che dopo le dichiarazioni di Nathalie Caldonazzo ha fondato ufficialmente la sua nuova religione, complice anche dei suggerimenti dai tweet del pubblico (Voto 8).

Miriana Trevisan ha trascorso una puntata in tranquillità, tranne per i piccoli e costanti bisticci con Soleil Sorge (Voto 7). Finalmente questa sera Gianmaria Antinolfi è stato interpellato sulla sua relazione con Federica, confermando ufficialmente la sua fama da playboy (Voto 7). Federica Calemme conclude la puntata con una nomination a rischio eliminazione, penalizzata anche dai numerosi immuni facendo si che risultasse la più votata da tutti i concorrenti (Voto 7). Questa sera Carmen Russo ha finalmente rivisto il suo tanto amato Enzo Paolo Turchi a tal punto che ha perdonato con il sorriso la condanna alla nomination di Nathalie Caldonazzo con la quale si era data un bacio in segno di pace due minuti prima (Voto 7). Il nuovo ingresso al Grande Fratello Vip 2021, Kabir Bedi, ha subito conquistato Giucas Casella che è diventato il suo insegnante di italiano, e da cui dovrà imparare per la prossima puntata la favola di Biancaneve (Voto 8).



