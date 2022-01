Grande Fratello Vip 2021, pagelle 35a puntata/ Malattia Troisi e Caldonazzo commuovono, Jessica in crisi

Pagelle Grande Fratello Vip 2021 della 35ima puntata

La 35ima puntata del Grande Fratello Vip 2021 si è conclusa con le inesorabile nomination. Tanti colpi di scena ed emozioni durante la lunghissima diretta presentata da Alfonso Signorini con le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Si comincia con il consueto teatrino Soleil Sorge – Delia Duran con la presenza a distanza di Alex Belli. La soap opera, dopo qualche settimana di pausa, è ripresa con l’ingresso della (ex) moglie dell’attore. Soleil parlando del rapporto tra Alex Belli e Delia Duran precisa: “matrimonio dissacrato sin dall’inizio. Credo e sono cresciuta con un tipo d’amore che è molto più rispettoso, divora, distrugge, ma qualunque altra cosa non è amore, quello è l’ego che sta predominando una persona e non c’è amore per altro”. Delia però difende il suo matrimonio: “in tre anni non mi aveva mai tradito, non c’era stata nessuna crisi, mi dispiace che lei abbia percepito al contrario, qua la donna ferita sono io, lei non mi ha portato rispetto”. (Voto 3, hanno davvero stancato!)

Al Grande Fratello Vip dal confronto – scontro fra Soleil e Delia si passa a quello tra Nathaly Caldonazzo e Valeria Marininat avvenuto subito dopo la diretta della scorsa settimana. Le due ex primedonne del Bagaglino, infatti, si sono ampiamente chiarite nella casa con la Caldonazzo che precisa: “ho conosciuto la vera Valeria, quella col cuore. E’ una donna fantastica alla quale voglio un bene dell’anima. Si è fatta conoscere per quella che è, ha levato le piume, è uscita la vera Valeria con le sue fragilità e bellezza, ha tanto tanto da dare”. Pace fatta tra due vere star. (Voto 7)

Le beghe di Nathaly Caldonazzo non sono finite al Grande Fratello Vip. L’attrice e showgirl durante la diretta si è confrontata anche con Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis questa volta però è accomodante verso la Caldonazzo dopo averla etichettata come fallita: “neanche tu sai che io da 25 anni che vivo con una persona, con dei figli, con quello che io ho costruito professionalmente, non può essere definito come trovare ‘un uomo con l’aereo privato’”, ma la Caldonazzo si difende: “io non ti ho giudicato, sei stata tu a giudicare me”. Un chiarimento dovuto, chissà che la Bruganelli non possa cambiare idea sull’attrice. Durante la diretta del Grande Fratello Vip 2021 si è festeggiato poi il 76imo compleanno di Katia Ricciarelli che ha raccontato qualcosa della sua vita: dal rapporto con la mamma alla morte della sorella facendo così scoprire al grande pubblico un lato inedito del suo carattere. Una storia sicuramente forte di un’Italia che non c’è più, ma sembra l’ennesima beatificazione in diretta dopo i tanti strafalcioni della cantante. (Voto 6)

Passiamo al momento più bello ed emozionante della puntata del Grande Fratello Vip 2021: il racconto di Nathaly Caldonazzo. L’attrice ha parlato della sua infanzia segnata da un padre violente che picchiava la madre “ho assistito a troppe scene di violenza che mi hanno segnato la vita, vedevo mio papà picchiare la mamma, delle scene forti”. L’attrice ha poi condiviso il ricordo di Massimo Troisi con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore terminata con la morte dell’attore. “Sapevo della sua malattia, siamo stati insieme gli ultimi due anni. Si sentiva il ticchettio del suo cuore, mi spiegò che a 18 anni gli si fermò il cuore a San Giorgio a Cremano” – racconta l’attrice che rivive gli ultimi istanti della vita con Massimo “io sono stata vicino fino alla fine. Mi ricordo che festeggiamo il mio compleanno, lui morì il 4 giugno, facevo di tutto, lui era caduto in una depressione forte”. Sul finale del Grande Fratello Vip 2021 poi l’emozione di una donna che non ha mai dimenticato il suo amore: “lui manca come essere umano, come persona, come persona che ha sempre preso di mira se stesso, mai gli altri, era di un’umiltà incredibile e al contempo di una grandiosità incredibile. Non credo che manchi solo a me, manca un essere umano così nell’uomo”. (Voto 8)

La puntata del Grande Fratello Vip 2021 prosegue con una bella sorpresa per Kabir Bedi. L’attore di Sandokan riceve un videomessaggio dalla moglie: “mi manchi, sei un uomo forte, un gigante gentile, continua a sorridere e a condividere il tuo amore e la tua luce. Se c’è una cosa che ho imparato dalla nostra vita insieme, è che la vita è una grande avventura, quindi goditi questa avventura. Ti amerò per sempre amore mio”. Sorpresa riuscita, visto che l’attore è visibilmente emozionato. (Voto 6) Le sorprese al Grande Fratello Vip 2021 non finiscono qui, visto che Sophie Codegoni nel continuo tira e molla con Alessandro Basciano incontra la mamma che le apre gli occhi. “Oggi sono venuta qua per darti una carica, forza, aprire i tuoi occhioni che hai un pò chiuso” – dice la mamma di Sophie invitandola a guardarsi intorno nelle amicizie e facendo il nome di Jessica. La donna si confronta anche con Alessandro e poi con Jessica: “l’amicizia non è questa e si dicono le cose in faccia, ascolti le parole di tua sorella Lulù”. (Voto 7)

