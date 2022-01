Grande Fratello Vip 2021, pagelle 38a puntata/ Delia spiega l’amore libero, la furia di Giucas…

Pagelle della 38a puntata del Grande Fratello Vip 2021

Si è conclusa la 38esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 con l’eliminazione dalla casa di Federica Calemme. La puntata è stata nuovamente caratterizzata dal triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran in cui l’attrice ha spiegato la sua concezione di amore libero (voto 5). Soleil Sorge invece, ha ammesso pubblicamente di non voler più far parte del triangolo e soprattutto di una coppia a tre con loro due, tirandosi fuori dalla loro concezione di amore libero (Voto 6.5). Barù questa sera è stato al centro dell’attenzione per via delle sue affermazioni pesanti nei confronti di molte donne della casa nonostante abbia ammesso di essersi scusato per le sue parole che hanno offeso gli altri concorrenti (Voto 6).

Nathaly Caldonazzo questa sera è stata protagonista di una delle pochissime sfuriate di Giucas all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, la donna dopo aver accusato l’illusionista di essere finto si è sorbita la sfuriata dell’uomo (Voto 6). Nulla di fatto per Jessica Selassié che non troverà l’amore nei due nuovi concorrenti dopo che Gianluca Costantino si è detto interessato a Soleil Sorge, mentre Antonio Medugno ha ammesso di aver avuto una storia con Clarissa Selassié (Voto 6).

Giucas Casella su tutte le furie al Grande Fratello Vip 2021

La sfuriata di Giucas Casella avuta nei confronti di Nathaly Caldonazzo gli è costata la nomination da parte di molti concorrenti e successivamente ha ammesso ad Alfonso Signorini di essere molto attratto da una delle concorrenti della casa… Delia Duran!(Voto 6). Nella puntata delle rivelazioni anche Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad una confessione su un concorrente che l’attrae: Barù, ma anche ammesso: “è troppo giovane!” (Voto 6).

Kabir Bedi questa sera al Grande Fratello Vip 2021 ha rivelato una nuova parte di sé parlando della scomparsa di suo figlio e del suo sogno ultraterreno pieno di speranza fatto quando era a Gerusalemme per lavoro (Voto 7). Uno dei concorrenti che potrebbe abbandonare la casa prima della fine è Gianmaria Antinolfi che sta pensando di varcare la porta rossa il prossimo lunedì, sarà invogliato dopo l’eliminazione di Federica Calemme per proseguire la sua relazione al di fuori del reality? (Voto 6).

