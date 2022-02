Grande Fratello Vip 2021 pagelle 40a puntata/ Delia Duran in finale, il processo a Basciano, Davide lascia?

Grande Fratello Vip 2021, le pagelle: Sophie sbugiarda la sorella di Alessandro Basciano

Si è conclusa la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 dopo la pausa dello scorso venerdì. In questa puntata i concorrenti hanno scoperto chi tra di loro sarà il primo ad arrivare alla finale: Delia Duran che ha vinto la nomination contro altri 3 concorrenti in gara da molto più tempo di lei creando un certo malcontento tra tutti gli inquilini (Voto 7). Davide Silvestri ha perso l’opportunità di assicurarsi la finale per pochi punti di differenza rispetto all’attrice e non ha reagito nel migliore dei modi, minacciando di voler lasciare il reality (Voto 6). Soleil Sorge questa sera ha preferito rimanere in silenzio, chiarendo solo una situazione dubbia che l’ha vista protagonista insieme a Sophie, Alessandro e Gianluca (voto 6).

Nathaly Caldonazzo questa sera ha avuto modo di ricevere una piacevole sorpresa: sua figlia Mia che nel corso degli ultimi anni è stata molto vicina alla donna aiutandola a fare delle scelte anche molto difficili (Voto 6). Katia Ricciarelli questa sera ha avuto uno scivolone in merito all’età anagrafica di Manila Nazzaro (Voto 6). Antonio Medugno entrato da poco all’interno della casa ha subito suscitato molte discussioni, soprattutto con Sophie e Alessandro che non hanno gradito i suoi commenti nei loro confronti (6).

Sophie sbugiarda la sorella di Alessandro Basciano in diretta al Grande Fratello Vip

Questa sera al Grande Fratello Vip 2021 Sophie Codegoni ha avuto modo di conoscere la sorella di Alessandro che dopo aver affermato di trovare bella la coppia è stata sbugiardata da un articolo in merito alla sua lettera in cui riteneva la ragazza troppo immatura per suo fratello (Voto7). Alessandro Basciano è stato protagonista di un dibattito tra tutti i coinquilini e Alfonso Signorini in cui tutti hanno rimproverato il suo atteggiamento nei confronti di Sophie il più delle volte verbalmente aggressivo (Voto 6).

Kabir Bedi è stato protagonista di una piccola incomprensione con Manila Nazzaro che gli è costata due nomination da parte dell’ex Miss Italia e di Manila Nazzaro che sommate a tutte le altre hanno portato l’attore in nomination a rischio eliminazione il prossimo venerdì (Voto7). Lulù Selassié questa sera ha avuto un confronto con tutti gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2021 che hanno manifestato una certa insofferenza verso il comportamento della principessa dell’ultima settimana (Voto 6).



