Grande Fratello Vip 2021 Pagelle 41a puntata/ Lulù finalista? Delia shock, Alex e Soleil che feeling

Grande Fratello Vip 2021, pagelle: Jessica vs Delia Duran è guerra aperta

Si è conclusa la 41esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 con l’ingresso di Alex Belli in casa non in qualità di concorrente ma solo in via temporanea e con l’eliminazione di Gianluca Costantino. Delia Duran è stata la vera protagonista di questa puntata per via della sua lite con Jessica, il suo tentativo di approccio ad Antonio e il ritorno in casa di Alex Belli (Voto 6). Jessica Selassié è stata al centro delle attenzioni per via del suo litigio con Delia con Barù come protagonista per via del comportamento dell’attrice nei suoi confronti, giudicato dalla principessa irrispettoso nei suoi confronti (Voto 6). Sophie Codegoni, dopo le critiche ricevute durante la scorsa puntata ha dimostrato a tutti di essere molto innamorata di Alessandro Basciano, amore che viene dimostrato anche dal suo atteggiamento più sereno da quando ha iniziato la frequentazione con il ragazzo (Voto 7).

Lulù Selassié nella discussione tra sua sorella e Delia ha subito preso le difese di sua sorella e questa sera ha avuto un momento tutto suo per stare insieme a Manuel Bortuzzo che ha voluto fare una sorpresa alla principessa in occasione di San Valentino entrando nella casa del Grande Fratello Vip. La serata per la principessa si è conclusa nel migliore dei modi entrando in nomination come candidata alla finalissima (Voto 7). Barù, conteso da mille donne, ha ammesso pubblicamente di non essere interessato ad avere un rapporto d’affetto all’interno della casa (Voto 7). Alessandro Basciano ha affrontato questa puntata dopo aver avuto il suo primo appuntamento ufficiale con Sophie Codegoni domenica sera nel quale a causa dell’emozione è rimasto ferito (Voto 6).

Il compito di accogliere il ritorno di Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip è toccato a Soleil Sorge che dopo un breve scambio di battute con l’attore ha compreso che sarebbe entrato all’interno della casa e si è lasciata andare ad un forte abbraccio con l’ex concorrente (Voto 7). Antonio Medugno con il suo comportamento durante la settimana ha dimostrato molta personalità rifiutando le avances di Delia Duran per non essere intromesso all’interno dell’intreccio amoroso tra lei e Alex Belli (Voto 7). Miriana Trevisan questa sera è intervenuta per prendere le difese di Manila e di sé stessa dopo essere stata incastrata da un video in cui ammettevano pubblicamente l’astio nei confronti di Katia (Voto 6).

Un San Valentino fuori dal normale per Nathaly Caldonazzo che questa sera ha avuto un confronto al Grande Fratello Vip con il suo ex fidanzato Andrea Ippoliti con cui la conversazione si è interrotta a metà per via della sofferenza della donna nel vedere e parlare con lui (Voto 7). Kabir Bedi questa sera si è salvato dall’eliminazione e ha più volte preso le difese di Katia Ricciarelli all’interno della casa e delle discussioni. Nonostante non sia vista di buon occhio da gran parte dei concorrenti la soprano questa sera è stata nuovamente candidata dagli altri inquilini come una possibile candidata alla finale dello show (Voto 6). Manila Nazzaro questa sera ha ammesso più volte di come il suo rapporto con Katia Ricciarelli all’interno della casa si sia rotto per via dei comportamenti della donna, nonostante abbia ammesso di provare comunque un certo affetto nei suoi confronti (Voto 6).



