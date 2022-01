Grande Fratello Vip 2021, pagelle e nominati/ Katia in calo, Eva via (troppo presto!)

Grande Fratello Vip 2021, le pagelle della 31esima puntata

Trentunesima puntata infuocata quella del Grande Fratello Vip. Il nuovo anno ha inizio con un Alfonso Signorini ricco di buoni propositi, che perde però un po’ di calma durante la diretta. Colpa delle accese liti, spesso difficilmente domane (e sappiamo quanto lui perda la pazienza quando è impossibilitato a concludere un pensiero senza essere interrotto!). Liti a parte, la conduzione procede liscia e non mancano momenti di commozione per lui. VOTO 6,5.

La 31esima puntata è inoltre caratterizzata dall’esordio e unico appuntamento di Laura Freddi nei panni di opinionista. La sostituta di Sonia Bruganelli se la cava bene, seppur non pungente e schietta come la prima. Laura entra in punta di piedi ma spontanea nelle sue opinioni. VOTO 6,5. Rodata invece Adriana Volpe, che nelle sue opinioni non si risparmia ed è anzi sempre sincera. VOTO 7.

Le pagelle del Grande Fratello Vip: Katia Ricciarelli in forte discesa

Al Grande Fratello Vip il gruppo è ormai sempre più spaccato e la nuova puntata lo rende più che evidente. Sono soprattutto le donne ad infiammare la scena. Katia Ricciarelli è al centro di una diatriba che coinvolge molte altre donne della Casa. Le sue uscite, spesso molto forti (al punto tale da scatenare l’ira del web), e soprattutto nei confronti di altre donne, continuano a penalizzare il suo percorso. VOTO 5. A dire basta a queste sue uscite è stata Miriana Trevisan, ormai stufa di essere additata una ‘poco di buono’ dalla cantante. Lo sfogo della showgirl scatena letteralmente il web, che si schiera dalla sua parte. VOTO 7. Sempre pungente Soleil Sorge, diretta e chiara nei suoi attacchi. Peccato per il voler spesso giustificare comportamenti che meriterebbero invece solo le scuse. VOTO 6.

Scenetta che non convince invece quella che ha visto protagonisti Alex Belli e Alessandro Basciano. Il primo, ormai, non perde occasione per lanciare frecciatine in modo da poter tornare in Casa o in studio per qualche nuovo confronto, VOTO 4,5; Basciano, invece, mostra i denti (in tutti i sensi) ma non tutto il carattere. Lo vedremo in qualcosa che non sia un triangolo amoroso? VOTO 5,5.

Eliminato e nominati della 31esima puntata

Eliminata di questa puntata è stata Eva Grimaldi. Una permanenza molto breve la sua, troppo per un personaggio che avrebbe potuto dare molto a questi ultimi mesi al Grande Fratello Vip. VOTO 6,5. Concludiamo con i nominati di questa 31esima puntata: Soleil Sorge, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo vanno dritte al televoto che si chiuderà lunedì in diretta, quando Signorini annuncerà il nome del nuovo eliminato.

