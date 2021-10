Grande Fratello Vip 2021/ Soleil Sorge ancora nel mirino, Jessica “È colpa sua se…”

Grande Fratello Vip 2021, ancora polemiche per Soleil Sorge

Soleil Sorge ancora grande protagonista nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. Che sia nel bene o nel male, l’influencer continua ad essere una delle concorrenti più chiacchierate e, di recente, ha nuovamente scatenato i malumori di alcune coinquiline. Il motivo? L’acqua. In Casa è infatti finita l’acqua e proprio Soleil è stata accusata di esserne la colpevole: “Soleil è stata l’ultima a fare la doccia, mentre facevamo lo show, ricordi? Ha lavato pure i capelli”, ha ricordato Jessica Selassié.

Jo Squillo ha detto poi la sua: “È giusto anche che lo faccia, però bisogna capire che bisogna stare meno sotto l’acqua. Bisognerebbe dirglielo però”. Anche Raffaella Fico ha ribadito il concetto: “L’acqua va via quando si sta troppo tempo, non è una novità. Questa storia delle docce deve finire. Il problema è che si fanno docce lunghe. Quando vediamo le persone cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci a discutere?”.

Soleil Sorge, non solo critiche: Nicola Pisu “Mi piace ma non voglio soffrire”

Nuovi scontri in arrivo nella Casa del Grande Fratello Vip per Soleil Sorge? Se c’è chi la accusa di aver consumato troppa acqua, c’è chi la idolatra, come Nicola Pisu. Da giorni ormai si nota che il figlio di Patrizia Mirigliani è sempre vicino alla bella Soleil che, tuttavia, lo considera soltanto un amico. Non è così per Nicola che, durante una chiacchierata con Alex Belli, ha rivelato di provare una forte attrazione per lei e di volerla conquistare. Al contempo, sa che potrebbe beccare un no e starci molto male: “Non so che fare”, ha rivelato all’amico che gli ha consigliato di andarci piano ma di non arrendersi.

