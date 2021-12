Grande Fratello Vip 2021/ Sophie Codegoni vs Maria Monsè “Non c’è feeling tra noi”, scoppia il “letto gate”

Grande Fratello Vip 2021: scoppia il letto gate

Scoppia un nuovo caso nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo il durissimo scontro tra Katia Ricciarelli e le Principesse Selassiè, mentre Alex Belli e Soleil Sorge continuano a vivere il legame sempre più forte che è nato tra loro, Sophie Codegoni e Maria Monsè discutono per un letto. Maria Monsè ha ammesso di non voler più dormire con Patrizia Pellegrino con cui non solo non va d’accordo, ma perchè russa. Maria ha così chiesto a Biagio D’Anelli che dorme con Miriana Trevisan, di poter fare un cambio. Biagio, entrato nella casa insieme a Valeria Marini e Giacomo Urtis, ha accettato senza problemi, ma Sophie Codegoni non condivide la scelta.

“Se tu vai a dormire presto noi non possiamo più parlare e fare quello che abbiamo sempre fatto per non disturbarti. Ti chiedo per favore di non impuntarti su questa cosa” dice Sophie molto direttamente a Maria. Quest’ultima, però, è decisa a cambiare letto e rassicura Sophie promettendole che non disturberà le sue chiacchiere notturne con Lulù e Miriana. “Io vado a dormire quando andate a dormire voi”, ha detto la Monsè.

Sophie Codegoni contro Maria Monsè

Sophie Codegoni, poi, svela perchè non vuole che Maria Monsè cambi letto. “Stavo soltanto dicendo che sono una persona che vive di sensazioni e purtroppo con te non ho un buon feeling”, ha spiegato la Codegoni. Maria è decisa a cambiare idea e sophie dice ancora con fermezza: “Non abbiamo feeling”. “Tu parli di feeling e io devo stare nel letto con una persona che mi detesta, pensa il tuo discorso quanto è egoistico” ribatte Maria.

Decidono così di provare a far cambiare letto a Gianmaria Antinolfi che, dormendo con Jessica nella stanza blu, dovrebbe spostarsi in quella arancione, ma l’imprenditore napoletano spiega di non voler cambiare stanza per non dividersi da Manuel Bortuzzo e Aldo Montano.

