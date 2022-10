Grande Fratello Vip 2022, 10a puntata/ Diretta ed eliminato: torna Marco Bellavia

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta decima puntata 20 ottobre

Questa sera, giovedì 20 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022. Decima puntata per la settima edizione del reality show con Alfonso Signorini che, insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, regalerà una serata ricca di emozioni, colpi di scena, ma anche di confronti. Grande attesa per il ritorno in studio di Marco Bellavia, che a inizio mese aveva lasciato la casa di Cinecittà dopo aver parlato apertamente del suo “dolore mentale”. Dieci giorni fa l’ex conduttore di Bim Bum Bam aveva mandato una lettera ai suoi ex coinquilini annunciando il suo ritorno: “Presto tornerò a guardarvi negli occhi… se qualcuno guardandoci negli occhi li abbasserà allora non sarà colpa mia”. Ora quel momento è arrivato. Cosa succederà durante il confronto tra Marco Bellavia e i vipponi rimasti dentro la casa?

Nomination e televoto: chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip 2022?

La puntata di stasera, giovedì 20 ottobre, del Grande Fratello Vip 2022 sarà decisiva per alcuni dei concorrenti finiti in nomination durante la puntata di lunedì. In nomination, e quindi a rischio eliminazione, sono: Antonino Spinalbese, Giaele de Donà, Alberto De Pisis. Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan. Il televoto verrà chiuso come di consueto durante la diretta. Antonino Spinalbese è stato mandato in nomination da Nikita Pelizon, risultata la preferita dal pubblico. La concorrete più nominata è stata Giaele de Donà che è stata nominata da Cristina Quaranta, Attilio Romita, Carolina Marconi, Alberto De Pisis, Daniele Dal Moro e Wilma Goich. Secondo i sondaggi – come rivela Grande Fratello Forum – i più a rischio sembrerebbero essere Cristina Quaranta, Attilio Romita e Alberto De Pisis.

Grande Fratello Vip 2022: a quando i nuovi ingressi?

Sembra ormai certo che presto ci saranno ben 6 nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip 7. La prima indiscrezione è arrivata da Casa Pipol, dove è stato fatto il nome di Dayane Mello: per la modella brasiliana sarebbe un ritorno nella casa due anni dopo la quinta edizione. È saltato fuori anche il nome di Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, Helena Prestes, Umberto Smaila e Patrizia De Blanck. Ma anche dentro la casa di Cinecittà si è parlato di possibili nuovi concorrenti. “Comunque pensate che prima di entrare qui ho scoperto una cosa. Ha fatto il casting, doveva entrare un ragazzo, un super narciso. Il nome comincia con la A. Lo conosco da anni e con lui ho anche avuto qualcosa”, ha detto Giaele De Donà parlando con Alberto De Pisis e Elenoire Ferruzzi. Anche Alberto ha confermato l’indiscrezione dell’influencer: “Il nome comincia con la A? Lo conosco da tanto! Entrerà tra due settimane”. Nessuno nome, ma sembra proprio che si tratti di Akash Kumar.

