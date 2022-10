Grande Fratello Vip 2022, 11a puntata/ Diretta e nomination: lite Amaurys-Gnocchi, Ginevra vs Antonino

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta undicesima puntata

Lunedì 24 ottobre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022. Quello di questa sera è l’undicesimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini che, insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, avrà una serata molto movimentata. Al centro della serata ci sarà lo scontro generazionale tra Wilma Goich e Nikita Pelizon. Un bicchiere di vino ha scatenato una durissima lite tra le due vippone. La cantate ha utilizzato toni e parole forti nei confronti di Nikita che, oggi, ha deciso di fare un passo verso la Goich chiedendole scusa.

La Goich, inoltre, ha cercato delle alleanze nella casa per andare contro Nikita trovandole in Giaele De Donà ed Elenoire Ferruzzi che hanno puntato il dito contro Nikita alimentando la rabbia di Wilma. Nel corso della nuova puntata, Signorini metterà l’una di fronte all’altra Nikita e Wilma: chiederà agli altri vipponi di schierarsi?

Le immagini inedite della lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi

Il fine settimana è stato ricco di litigi. Oltre a quello tra Wilma Goich e Nikita, a scuotere la casa è stata anche la durissima lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Tra i due sono volate parole grosse e, stando al racconto degli altri concorrenti, pare che i due siano stati vicinissimi allo scontro fisico. La lite tra Amaurys e Charlie che si sono poi chiariti ritrovando un po’ di serenità è stata censurata dalla regia che ha evitato di trasmettere in diretta le immagini.

I microfoni accesi, tuttavia, hanno permesso ai telespettatori di ascoltare lo scontro verbale tra i due che avrebbero evitato lo scontro fisico solo grazie all’intervento degli altri concorrenti. Questa sera, però, nel corso della nuova puntata del reality, Signorini manderà per la prima volta in onda le immagini inedite.

Antonella Fiordelisi e il mistero del fidanzato

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022, Alfonso Signorini parlerà anche del rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due sono sempre più vicini e se inizialmente l’ex schermitrici non nascondeva di avere tanti dubbi e paure, negli ultimi giorni si è decisamente lasciata andare. Nel corso del collegamento dallo studio, nell’annunciare gli argomenti della serata, Signorini ha rivolto una domanda sibillina alla Fiordelisi: “Sei sicura di non avere un fidanzato fuori?”. Antonella ha ribadito di essere entrata in casa da single con il conduttore che ha promesso d’indagare. Cosa accadrà questa sera?

Ci sarà, inoltre, il confronto tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese e l’elezione del preferito del pubblico tra Amaurys Perez, Attilio Fontana, Carolina Marconi, Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà. Spazio, poi, alle nuove nomination che, nel corso della prossima puntata porteranno ad una nuova eliminazione.











