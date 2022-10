Grande Fratello Vip 2022, 12a puntata/ Diretta ed eliminato: Emanuela Folliero sorpresa per Patrizia…

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta dodicesima puntata

Appuntamento imperdibile con il Grande Fratello Vip 2022 che torna in onda oggi, giovedì 27 ottobre, in prima serata. Al timone del reality show c’è come sempre Alfonso Signorini che, con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, è pronto a raccontare tutte le dinamiche avvenute nella casa negli ultimi tre giorni. La dodicesima puntata sarà ricca di emozioni, sorprese, colpi di scena, ma anche di attesissimi confronti. Tra le emozioni più belle ci sarà quella che proverà Patrizia Rossetti. La conduttrice, all’interno della casa, è sempre più amata e, con la sua schiettezza e semplicità, sta conquistando non solo i concorrenti più giovani, ma anche il pubblico.

Antonella Fiordelisi e Spinalbese tradiscono Edoardo e Ginevra al GF Vip?/ Lei lo stuzzica, lui ci sta e…

Questa sera, proprio la Rossetti, riceverà una bellissima sorpresa incontrando la sua migliore amica ovvero Emanuela Folliero. Sarà un momento magico per Patrizia che, dall’incontro con l’amica Emanuela, riceverà sicuramente la giusta energia per continuare ad affrontare la convivenza forzata nella casa di Cinecittà.

Elenoire Ferruzzi choc contro Alberto De Pisis: "Ricch*one"/ Web indignato: "Schifo! Va squalificata"

Il confronto tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 2022

Il momento più atteso della serata sarà sicuramente il confronto tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro, protagonisti di un durissimo scontro la scorsa notte sotto lo sguardo degli altri concorrenti. Tra i due sono volate parole grosse e i toni sono stati piuttosto aggressivi. In confessionale, la Ferruzzi ha ribadito di non aver mai visto amicizia nè da parte sua nè da parte di Daniele il quale ha ribadito di non aver mai fatto nulla che le facesse pensare ad un interesse nei suoi confronti.

Dopo la lite, questa sera, Elenoire e Daniele si ritroveranno l’uno di fronte all’altra per un confronto senza esclusioni di colpi. Gli altri concorrenti si schiereranno dalla parte di Elenoire o di Daniele?

Vladimir Luxuria difende Daniele Dal Moro e attacca Elenoire Ferruzzi/ "Accetta il rifiuto senza strepitare”

Grande Fratello Vip 2022: Pamela Prati contro tutti?

Nel corso della serata non mancherà il capitolo dedicato a Pamela Prati che, dopo aver discusso con Patrizia Rossetti, continua a considerarsi una “diva” come ha confessato in diretta. Un atteggiamento, quello della Prati, che ha diviso la casa con alcuni che tollerano l’atteggiamento di Pamela e altri che, invece, non accettano il suo comportamento. Non mancherà, poi, il capitolo amore con Antonella Fiordelisi che è sempre più vicina ad Edoardo Donnamaria continuando, però, a stuzzicare Antonino Spinalbese.

Infine, questa sera, ci sarà un’altra eliminazione definitiva. Al televoto ci sono Amaurys Perez, Giaele De Donà, George Ciupilan e Pamela Prati. L’unico che, dai sondaggi, non riscia l’eliminazione è George. Tutto aaerto, invece, tra Amaurys, Pamela e Giaele.

© RIPRODUZIONE RISERVATA