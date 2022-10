Grande Fratello Vip 2022, 13a puntata/ Diretta: sorpresa per Antonella e Charlie, Giaele crisi con Brad?

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta tredicesima puntata 31 ottobre

Lunedì 31 ottobre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022. Quello di questa sera è un appuntamento assolutamente imperdibile e ricco di sorprese, dinamiche e colpi di scena. Il primo potrebbe arrivare dall’esito del televoto. A contendersi l’immunità per la prossima puntata sono Pamela Prati, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Nikita e Antonella hanno già vinto il televoto per il preferito dal pubblico e, questa sera, dovrebbero essere proprio loro a contendersi l’immunità. La favorita tra le due per la vittoria del televoto, dai sondaggi, pare sia Nikita che dovrà poi scegliere chi mandare direttamente al televoto tra Pamela e Antonella.

La Fiordelisi, all’interno della casa, non nasconde di essere preoccupata per quello che potrebbe essere l’esito del televoto del Grande Fratello Vip 2022. Il popolo di Twitter è convinto che finirà in nomination per l’eliminazione e che al televoto potrebbe ritrovarsi proprio Edoardo Donnamaria con cui il rapporto, oggi, è cresciuto e sta diventando particolarmente importante.

Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

L’argomento clou della serata sarà sicuramente il rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, messo a dura prova dalla clip del Grande Fratello Vip 2022 in cui l’ex schermitrice giocava e provocava con Antonino Spinalbese. Dopo essere stati lontani per quasi ventiquattro ore, Antonella ed Edoardo, dopo aver discusso duramente con la supervisione di Daniele Dal Moro che ha provato a far da arbitro tra i due, hanno ritrovato la complicità persa. Nelle ultime ore, i due si sono lasciati andare a baci, abbracci, coccole e dichiarazioni importanti. Antonella, infatti, per la prima volta si è esposta ammettendo di voler stare con Edoardo di essere particolarmente interessata a lui.

“Non ti farò più soffrire”, gli ha detto durante la festa di Halloween e, alle parole, sta facendo seguire una serie di gesti come portargli tutti i giorni la colazione a letto per dimostrargli il proprio interesse. Nonostante stiano insieme, non è mancata qualche incomprensione causata da una battuta fatta da Edoardo a Carolina Marconi. Questa sera, Alfonso Signorini inviterà i due a fare chiarezza sul loro rapporto. Signorini, inoltre, chiederà ad Antonella delucidazioni su una rivelazione fatta su Francesco Totti.

Sorprese speciali al Grande Fratello Vip 2022 per Antonella Fiordelisi e Charlie Gnocchi

Nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022 non mancheranno anche i litigi come quello tra Antonino Spinalbese e Charlie Gnocchi che ha trascorso la serata della Festa di Halloween da solo in camera. Per lui, questa sera, ci sarà una carezza speciale. Nella casa, infatti, arriverà Carolina, la figlia, sia per fargli una sorpresa che per rimetterlo in riga non condividendo alcuni suoi atteggiamenti.

Sorpresa speciale anche per Antonella Fiordelisi che, questa sera, potrà rivedere papà Stefano con cui ha un rapporto davvero speciale. Il padre di Antonella non ha mai visto di buon occhio i fidanzati della figlia. Cosa penserà di Edoardo Donnamaria? Nel corso di alcune interviste ha già speso belle parole per Edoardo: questa sera lo incontrerà al Grande Fratello Vip 2022?











