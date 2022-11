Grande Fratello Vip 2022, 14a puntata/ Diretta, eliminato e nuovi concorrenti: Carolina o Pamela fuori?

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta quattordicesima puntata

Puntata assolutamente imperdibile quella del Grande Fratello Vip 2022 in onda questa sera. Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti condurrà il quattordicesimo appuntamento con il reality. Questa sera cambieranno tutti gli equilibri tra i concorrenti con l’ingresso di sei nuovi concorrenti pronti ad intromettersi tra i vecchi inquilini. Questa sera, nella casa del Grande Fratello Vip 2022 entreranno l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini che ha già partecipato al reality nel 2017, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi e l’ex tentatore di Temptation Island Luciano Punzo, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia sorella di Clizia Incorvaia e Sarah Altobello ovvero la sosia italiana di Melania Trump.

Antonella Fiordelisi 'minaccia' Edoardo: "Se entra una tua ex al GF Vip vado via"/ Lite con Micol Incorvaia?

Nel corso della serata, inoltre, ci sarà anche un’eliminazione definitiva. Al televoto ci sono Pamela Prati, Carolina Marconi, George Ciupilan e Patrizia Rossetti. In base ai sondaggi, a rischiare l’addio definitiva sono Carolina Marconi e Pamela Prati. Sarà davvero così?

La crisi di Giaele De Donà e il rapporto con Antonino Spinalbese

Nel corso della nuova puntata, Alfonso Signorini affronterà anche la crisi che sta affrontando Giaele De Donà. Dopo aver visto le foto del marito Brad in compagnia della migliore amica in quel di Los Angeles, Giaele teme una reazione del marito per il suo rapporto con Antonino Spinalbese da cui si è allontanata. Nella casa, negli scorsi giorni, si è spesso lasciata andare ad amari sfoghi non trattenendo le lacrime e temendo anche che il suo matrimonio possa finire.

Daniele Dal Moro e Nikita: nuovo bacio al GF Vip 2022/ Nel segreto del confessionale…

Più volte ha chiesto un confronto con il marito Brad al Grande Fratello Vip e, pur allontanandosi da Antonino, con quest’ultimo, il feeling speciale non si placa. “Non è colpa sua se sto così e non voglio che si senta in colpa”, ha spiegato Giaele in confessionale. Alla versione della De Donà, però, non tutti i concorrenti credono. C’è anche chi pensa che Giaele e il marito Brad si siano accordati prima del Gf vip: come andrà a finire?

Edoardo Donnamaria tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi

Tra i nuovi ingressi più attesi c’è sicuramente quello di Micol Incorvaia che, in passato, ha avuto un flirt con Edoardo Donnamaria che, nella casa, ha perso la testa per Antonella Fiordelisi con cui il rapporto è ufficialmente decollato. I due sono diventati inseparabili trascorrendo la maggior parte del tempo insieme al Grande Fratello Vip e dormendo anche nello stesso letto. Allo stesso modo, tuttavia, Edoardo continua ad essere molto geloso così come Antonella che, ipotizzando l’ingresso di nuove ragazze, ha già dichiarato che è pronta a difendere il suo rapporto con Edoardo.

George Ciupilan innamorato di Nikita al GF Vip 2022?/ Lei frena "É come mio fratello"

Come reagiranno, dunque, sia Donnamaria che Antonella di fronte all’ingresso di Micol Incorvaia? Quest’ultima riuscirà ad instaurare un’amicizia con la Fiordelisi o tra le due sarà guerra aperta?











© RIPRODUZIONE RISERVATA