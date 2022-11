Grande Fratello Vip 2022, 16a puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa per Giaele, Luca Salatino si ritira?

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta sedicesima puntata

Giovedì 10 novembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022. Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti affronteranno tanti argomenti nel corso della sedicesima puntata durante la quale ci sarà una nuova eliminazione. Al televoto ci sono Attilio Romita, finito in nomination diretta su scelta di Nikita Pelizon che, nella scorsa puntata, è stata eletta la favorita del pubblico, Pamela Prati e Giaele De Donà. Uno tra il giornalista, la showgirl e l’influencer dovrà abbandonare definitivamente la casa. Chi rischia di più tra i tre?

Oriana Marzoli innamorata di Antonino Spinalbese?/ Imbarazzo in diretta e...

Dai sondaggi dei vari siti dedicati al Grande Fratello vip 2022, a rischiare di più l’eliminazione sono Giaele e Pamela. Tra le due, in particolare, sembrerebbe già sulla porta rossa proprio la Prati che, all’interno della casa, fatica a creare nuove dinamiche dopo aver catalizzato per settimane l’attenzione con il caso Mark Caltagirone.

Sonia Bruganelli asfalta Antonella Fiordelisi: "Giocatrice prevedibile"/ "Edoardo? Sottone, senza dignità"

Il triangolo tra Antonella, Edoardo e Micol Incorvaia

L’amore sarà al centro della sedicesima puntata del Grande Fratello vip 2022. Si partirà sicuramente con il rapporto tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia che hanno avuto un durissimo scontro. Antonella, in particolare, non ha mai nascosto di essere particolarmente gelosa di Edoardo e l’arrivo di Micol l’ha scombussolata. Dopo i primi giorni di calma apparente, la confessione di Micol che ad Edoardo ha raccontato di essersi lasciata andare ad un durissimo sfogo, ha scatenato un durissimo scontro. Antonella e Micol, poi, sono riuscite a parlarsi tranquillamente, ma questa sera, con Alfonso Signorini, l’argomento sarà nuovamente affrontato anche con l’intervento degli altri concorrenti che, nella casa, continuano a mettere in dubbio i sentimenti di Antonella.

Rita Papa, chi è la mamma di Luca Salatino "La mia guida"/ In che rapporti è con il padre?

La Fiordelisi, tuttavia, si è dichiarata innamorata di Edoardo e che sembra aver dimenticato totalmente l’ex fidanzato Gianluca Benincasa e durante un confronto con Edoardo Tavassi ha difeso a spada tratta la sua storia con Edoardo che, a sua volta, ha ammesso di non aver mai provato per nessuna ragazza ciò che prova per lei.

La gelosia di Giaele De Donà e la scelta di Luca Salatino

Argomento caldo della serata al Grande Fratello vip 2022 sarà la gelosia di Giaele De Donà nei confronti di Antonino Spinalbese che si è allontanato trascorrendo tanto tempo con Oriana Marzoli. Proprio Giaele, questa sera, riceverà una sorpresa speciale dopo i momenti difficili vissuti nelle scorse settimane per la paura di perdere il marito Brad. La serata sarà particolarmente difficile anche per Luca Salatino che, questa sera, ha avuto un duro scontro con Charlie Gnocchi e che questa sera dovrà effettuare una scelta che cambierà la sua vita all’interno della casa.

Spazio, infine, alle nomination. Chi rischia di più? Da quanto accaduto all’interno della casa, rischiano di finire al televoto Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, ma anche George Ciupilan. Saranno questi i i concorrenti più a rischio?











© RIPRODUZIONE RISERVATA