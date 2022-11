Grande Fratello vip 2022, 18a puntata/ Diretta e nomination: sorprese per Ciupilan e Giaele De Donà

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta 18a puntata

Dopo la decisione di annullare, almeno per il momento, il doppio appuntamento settimanale, questa sera, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia, torna in onda il Grande Fratello Vip 2022 con la 18esima puntata. Con il cast decimato a causa del covid (hanno momentaneamente abbandonato la casa per fare la quarantena Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini, Wilma Goich e Alberto De Pisis ndr) Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti racconteranno cos’è successo nella casa nell’ultima settimana. Non sono mancate le discussioni, ma soprattutto, un avvicinamento che potrebbe portare alla nascita di una nuova coppia.

Dopo l’annullamento del televoto della scorsa settimana, questa sera, sarà eletto il preferito del pubblico. Al televoto ci sono Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini, Sarah Altobello, Edoardo Tavassi e Luca Salatino. In pole, secondo i sondaggi del web, per essere il preferito del pubblico ci sono Edoardo Tavassi e Luca Onestini. Alle loro spalle spicca Luca Salatino mentre gli altri al televoto non sembrano avere molte chance di vincere il televoto tutti gli altri vipponi.

Sorprese per Giaele De Donà e George Ciupilan: al Grande Fratello Vip Taylor Mega e il papà di George

Serata di sorprese quella di questa sera del Grande Fratello Vip 2022. Giaele De Donà che ha vissuto un momento particolare a causa dell’allontanamento di Antonino Spinalbese, incontrerà l’amica Taylor Mega con cui ha vissuto momenti importanti la scorsa estate. Le due sono molto legate e, questa sera, avranno la possibilità di rivedersi e parlarsi dopo mesi.

Il momento più emozionante arriverà quando Alfonso Signorini tornerà sulla storia di George Ciupilan. Dopo aver visto la mamma a cui è legatissimo, George che, in Italia, è cresciuto con la madre e il compagno di quest’ultima, incontrerà, dopo anni, il padre naturale. George non ha un buon rapporto con il padre e i due non si vedono e non si sentono da tantissimo tempo. Quella di questa sera sarà sicuramente una serata che non dimenticherà.

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, Luciano Punzo contro i Donnalisi

Nel corso della 18esima puntata del Grande Fratello vip 2022 si parlerà anche d’amore. Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, dopo momenti d’intimità, si sono allontanati a causa della paura dell’ex di Belen che vuole essere sicuro di ciò che vuole prima di fare un passo in più. Un atteggiamento che ha infastidito Oriana che si è allontanata irrimediabilmente. Nel corso della settimana, Luciano Punzo ha ammesso di sentire la mancanza dell’ex fidanzata Manuela Carriero. Luciano, inoltre, si è scagliato contro Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che, interpretando male una sua frase, aveva pensato che fosse ancora fidanzato.

Luciano ha usato parole forti nei confronti di Edoardo e Antonella come ha ammesso lui stesso avendo un confronto con Donnamaria prima della puntata. Cosa accadrà questa sera? Ricordiamo che il Grande Fratello Vip 2022 può essere visto in diretta televisiva su canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.











