Grande Fratello Vip 2022, 19a puntata/ Diretta: Clizia Incorvaia contro tutti, Ginevra ‘scarica’ Spinalbese?

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta 19esima puntata

Lunedì 28 novembre, in prima serata su canale 5, torna in onda il Grande Fratello Vip 2022. Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, conduce una puntata ricca di dinamiche e colpi di scena. Sono tantissimi gli argomenti in programma come il verdetto del televoto. A causa dei casi di covid che hanno portato diversi concorrenti fuori dalla casa, le ultime nomination sono state particolari. Tutti i concorrenti, infatti, hanno votato escludendo il concorrente che non ritengono meritevole di essere il favorito del pubblico. Al televoto, questa sera, ci sono Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Luca Salatino.

Dopo Edoardo Tavassi che è stato già eletto il preferito del pubblico, chi vincerà il televoto? Questa sera, tuttavia, le nomination dovrebbero tornare ad essere normali anche se, per il momento, Alberto De Pisis è ancora fuori dalla casa, ma potrebbe rientrare proprio questa sera.

Clizia Incorvaia contro Wilma Goich e Patrizia Rossetti

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022 da poco meno di un mese, Micol Incorvaia riceverà già la sua prima sorpresa. Nella casa, infatti, arriverà Clizia Incorvaia che, oltre a fare una sorpresa alla sorella, come ha annunciato Alfonso Signorini nelle anticipazioni, avrà un duro confronto con Wilma Goich e Patrizia Rossetti che, nelle scorse ore, si sono lasciate andare a commenti infelici nei confronti di Micol.

Anche Patrizia Rossetti, tuttavia, riceverà la sua carezza. Nella casa, infatti, riceverà una piacevolissima sorpresa: la conduttrice avrà la possibilità di incontrare e rivedere l’amatissimo papà.

Nella casa di Cinecittà, questa sera, nel corso della 19esima puntata, potrebbe rientrare Ginevra Lamborghini. Federica Panicucci, infatti, nel corso della puntata di Mattino 5, ha annunciato il ritorno nella casa di un’ex concorrente. Sul web, si parla di Ginevra Lamborghini di cui ha parlato nuovamente Antonino Spinalbese ammettendo che, se fosse rimasta nella casa, avrebbero potuto approfondire la loro conoscenza.

Proprio Antonino Spinalbese sarà il protagonista di un confronto con Oriana Marzoli con cui c’è stato un brusco allontanamento dopo aver vissuto momenti di intimità. L’ex di Belen prenderà definitivamente le distanze dall’influencer venezuelana?











