Grande Fratello vip 2022, 19a puntata e pagelle/ Oriana e Antonino ai ferri corti

Pagelle Grande Fratello vip 2022, la 19a puntata: Oriana e Antonino è finita ma con Ginevra…

Il gioco del Grande Fratello vip 2022 si fa sempre più infuocato, con la nuova e 19^ puntata che in diretta riserva al pubblico TV dinamiche di gioco, sentiment e pagelle di fuoco. La puntata del reality su Canale 5 si apre con un sentito pensiero rivolto alla popolazione rimasta vittima del nubifragio a Ischia, con protagonisti il conduttore Alfonso Signorini e l’ex gieffino Amaurys Perez. Spazio poi al rientro nella Casa dei negativizzati al Coronavirus, che possono tornare alla convivenza con il resto del gruppo concorrente al Grande Fratello vip 2022. Le re-entries sono Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Wilma Goich. Tuttavia a non rientrare nel gioco é invece Alberto De Pisis, ancora positivo. E il voto per tutti i risultati positivos, sulla base del sentiment web dell’occhio pubblico, é un 6+ di incoraggiamento e augurio di buon rientro nella Casa per le re-entries e di auspicio per un pronto ritorno nel gioco al concorrente in isolamento.

Spazio, poi, al legame speciale venutosi a creare tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich. I due, al di là della notevole differenza d’età tra loro, non nascondono di sentirsi molto complici. Che possa ufficializzarsi tra i due una lovestory nella Casa non si fa di certo un’ipotesi azzardata. Ma il sentiment pubblico nel web boccia la coppia sul nascere, in particolare con l’accusa secondo cui Wilma e Daniele stiano inscenando un interesse apparente, per una frequentazione intima tra loro montata ad arte per mera visibilità. Voto ai due gieffini: 6, la coppia non convince, anche se la dinamica di gioco non ha precedenti nella Casa.

“Lui dice dice di volersi frenare per rispetto della figlia, ma che vuoi che veda la piccola a un anno e mezzo… io non riesco a vederlo più come prima”. Oriana Marzoli si direbbe ferita da Antonino Spinalbese, rispetto alle improvvise distanze tra loro. E il sentiment del pubblico via web si schiera dalla parte di Oriana, come ripreso nel ruolo di trend setter in Social Room, Giulia Salemi: “Lui si fa scudo della figlia per liberarsi di Oriana”. Voto per Oriana, un 6 di incoraggiamento, ad Antonino va un 5: la condotta del gieffino non raggiunge la sufficienza in termini di consensi dei telespettatori, perché tacciato di finzione e opportunismo nel gioco.

Nel frattempo, un messaggio aereo mandato ad Antonino Spinalbese dai fan, come invito a tornare sui passi della frequentazione avviata e poi sospesa al momento della squalifica di lei dal reality, con Ginevra Lamborghini, vede Antonella Fiordelisi rilasciare una sentenza tanto discussa nel web. Secondo la sentenza della schermitrice Antonino non sarebbe coinvolto da Ginevra, per una mancanza di attrazione fisica in primis. E arriva nella Casa il momento del confronto vis à vis tra Ginevra e Antonella, che parte con la prima che si scaglia contro la seconda: “Antonella partiamo benissimo, fatti gli affari tuoi”. A detta di Ginevra Antonella sparerebbe critiche gratuite sul suo conto dal momento che lei ha messo in dubbio la veridicità del sedicente interesse della sportiva verso Edoardo Donnamaria. Ma il sentiment web si schiera per la maggior incidenza percentuale dalla parte di Antonella, voto per quest’ultima 7. Insomma, per il pubblico Antonino non nutrirebbe alcun interesse verso Ginevra. Eppure l’ex di Belen Rodriguez, tra le mura della Casa e complice il messaggio aereo dei fan, ripenserebbe alla sorella di Elettra Lamborghini: “L’unica che mi faceva sorridere, senza paranoie era Ginevra”, dichiara lui, in confidenza con Charlie Gnocchi, nella Casa. Parole importanti che chiamano Ginevra ad un confronto immediato nella Casa con Antonino. La squalificata quindi inoltra un augurio all’ex coinquilino: “Mi auguro che tu possa trovare sempre qualcuno che ti alleggerisca il cuore”. Ma il pubblico si direbbe perlopiù schierato contro Antonino, tacciato di giocare il ruolo di playboy, che non si farebbe scrupoli pur di accalappiarsi della visibilità in TV usando i sedicenti sentimenti di Ginevra e Oriana, al Grande Fratello vip.

Se l’insufficienza di Antonino permane, il voto di Oriana sale a 7 e mezzo quando il sentiment web l’appoggia mentre lei riceve l’attacco dell’opinionista Sonia Bruganelli. A detta di quest’ultima la modella si fingerebbe innamorata di Antonino per mera visibilità e business, lanciando peraltro il cattivo esempio nella Casa, di donna dai facili costumi che si concederebbe facilmente al rapporto carnale con un uomo. Come presumibilmente accaduto tra lei e Antonino. A sostenere Oriana é quindi anche Giulia Salemi, che dà dell’incommentabile a chiunque critichi gratuitamente Oriana Marzoli in quando donna, sull’intimità raggiunta con Antonino.

E se in studio torna a dare spettacolo Pamela Prati, con uno stacchetto che rievoca le vibes del Bagaglino, dedicato all’ex coinquilino nella Casa Marco Bellavia, direttamente tra gli inquilini vip in gioco Micol Incorvaia e Giaele De Donà potrebbero rivelarsi il primo amore arcobaleno del Grande Fratello vip 2022. A dichiararle vicine e complici sono Charlie Gnocchi e Attilio Romita: “Le due avrebbero avuto un incontro ravvicinato”. E il sentiment web chiede la carne a cuocere sul fuoco, tradotto: i telespettatori si aspettano conferma o smentita del chiacchiericcio dalle dirette interessate, voto alle gieffine: 7, la dinamica rainbow intrattiene.

Spazio, poi, ad Antonella Fiordelisi e il “triangolo” che sembra configurarsi tra lei, Edoardo Donnamaria e l’ex di lui Micol Incorvaia. I due ex, in una sessione al karaoke, dedicano alla schermitrice Girasole di Giorgia. Un duetto canoro che Antonella non vedrebbe di buon occhio, ritenendolo una provocazione. L’occhio pubblico, per la maggior parte, intanto, si direbbe restio a credere alla veridicità del “triangolo”, considerandolo una mera strategia di gioco. Il voto di Micol scende a 6, equiparato a quello di Antonella e Edoardo: il trio sarà mai promosso a pieni voti dall’occhio pubblico? E nella Casa Micol riceve, poi, la sorpresa della sorella Clizia Incorvaia. L’ex Grande Fratello vip 4 difende Micol dagli attacchi nella Casa, che giungono in particolare dalle coinquiline Patrizia Rossetti e Wilma Goich: “Mia sorella può non piacere, ma non siete legittimate a criticarla sul personale a suon di frasi offensive come ‘non se la tromba nessuno’, etc…”. Il sentiment appoggia Micol e il suo voto sale a 7.

Gli immuni e i nominati al Grande Fratello vip 2022

Spazio poi a Nikita Pelizon e Luca Onestini: quest’ultimo si dichiara entusiasta all’idea di rivedere la gieffina al suo rientro nel gioco da negativizzato al Coronavirus, ma lei intende capire se lui stia maturando un interesse in prospettiva di un amore futuro nel loro rapporto. L’occhio pubblico assegna alla preannunciata coppia un 6 di incoraggiamento, anche se Antonella Fiordelisi ci va giù pesante sulla coinquilina, con una battuta allusiva ai loro costumi di scena: “Ho il costume più inutile di sempre… Sono il granchio della sirenetta Ariel!”. La replica di Nikita é altrettanto infuocata, e taccia la rivale Antonella di invidia : “É pungente perché non riesce a contenersi quando mangia, é fuori forma”. Il voto per le acerrime nemiche scende a 5-, con il pubblico che si auspica dinamiche più interessanti tra coinquiline donne rispetto a dei botta e risposta elementari, limitati all’aspetto fisico e alle apparenze.

Tra gli immuni dalle nomination si conferma Edoardo Donnamaria, insieme al preferito dal pubblico Nikita Pelizon. Ma non solo. Si aggiungono i preferiti della Casa, Daniele, Onestini e Luca Salatino. Immuni poi diventano per effetto dei voti delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti anche Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. I nominati, a rischio eliminazione e quindi al televoto del Grande Fratello vip 2022, sono: Luciano Punzo, Patrizia Rossetti e Micol Incorvaia.











