Grande Fratello Vip 2022, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: scontro Elenoire Ferruzzi-Sonia Bruganelli?

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta prima puntata 19 settembre

Lunedì 19 settembre, alle 21.30, in diretta, canale 5 trasmette la prima puntata del Grande Fratello vip 2022. Dopo i sei mesi di durata della scorsa edizione vinta da Jessica Selassiè, questa sera, Alfonso Signorini, apre ufficialmente i battenti della nuova casa accogliendo i nuovi inquilini, ma anche le sue opinioniste. Ad affiancare Signorini c’è Sonia Bruganelli che torna ad occupare la poltrona di opinionista. Al suo fianco, al posto di Adriana Volpe, c’è Orietta Berti. Una coppia inedita di opinioniste a cui il padrone di casa ha affidato il compito di commentare le dinamiche della casa.

La settima edizione che si apre oggi tornerà in onda giovedì 22 settembre quando nella casa entreranno altri concorrenti. Difficile, invece, stabile la durata della nuova edizione del reality. Secondo le prime indiscrezioni, potrebbe durare più di quella precedente. Alcuni concorrenti, dunque, potranno restare nella casa di Cinecittà più di sei mesi.

Chi sono i concorrenti Grande Fratello Vip 2022

Difficilmente i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 entreranno tutti stasera. Probabilmente, i vip saranno divisi in due gruppi con alcuni che varcheranno la porta rossa solo nel corso della seconda puntata. Nel cast, tuttavia, salvo clamorosi colpi di scena non essendo stato ufficializzato, ci dovrebbero essere l’attore e oggi imprenditore Marco Bellavia, l’influencer ed ex concorrente de Il Collegio e La Caserma George Ciupilan, la modella e imprenditrice Sofia Giaele de Donà, Alberto de Pisis, ex fidanzato di Taylor Mega. E ancora l’ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne Daniele Dal Moro con Luca Salatino, altro volto noto del programma di Maria De Filippi.

Spazio, poi, ad Edoardo Giammaria, volto noto al pubblico di Forum, al campione di pallanuoto Amaurys Perez, Elenoire Ferruzzi e Gegia e Antonella Fiordelisi. A varcare la porta rossa, poi, dovrebbero esserci anche Charlie Gnocchi, fratello di Gene Gnocchi e Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra. E ancora Sara Manfuso, Carolina Marconi, Nikita Pelizon, Cristina Quaranta, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese. Se i nomi fatti finora non sono stati confermati dalla produzione, gli unici concorrenti ufficiali che il pubblico ritroverà sicuramente nella casa sono quelli di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

La nuova casa del Grande Fratello Vip 2022 e il ritorno del pubblico in passerella

La struttura della casa del Grande Fratello Vip 2022 è rimasta la stessa della scorsa edizione, ma è cambiato l’arredamento e sono stati aggiunti nuovi dettagli come un giardino interno. Gli spazi sono ancora più grandi rispetto al passato. I concorrenti, infatti, avranno 2130 mq rispetto a 1830 mq della scorsa edizione. L’arredamento è molto colorato e l’open space si allarga per 1400 mq. Le camere da letto restano due e presentano letti matrimoniali per favorire la socialità tra i concorrenti.

Grande novità della settima edizione, inoltre, è il ritorno del pubblico in passerella che accoglierà tutti i concorrenti che entreranno nella casa. “Quest’anno, in questa passerella dopo qualche edizione in cui abbiamo avuto il deserto per ovvie ragioni tornerà finalmente il pubblico protagonista a sentire la stessa emozione dei nostri Vipponi dove faranno l’ultimo saluto ad Alfonso prima di varcare la porta rossa e cominciare questo viaggio”, ha svelato il capoprogetto Andrea Palazzo a Casa Chi.

Grande Fratello Vip 2022: scontro tra Elenoire Ferruzzi e Sonia Bruganelli nella prima puntata?

Oltre all’ingresso e alla presentazione al pubblico dei primi concorrenti, cosa accadrà nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip 2022? Secondo un’indiscrezione riportata da The Pipol, pare che già questa sera non mancheranno gli scontri. In particolare, Alfonso Signorini dovrebbe dare spazio ad Elenoire Ferruzzi e Sonia Bruganelli dopo la diffusione sul web di alcuni commenti scritti dalla Ferruzzi, durante la scorsa edizione del reality, proprio sulla Bruganelli.

Non mancheranno sicuramente momenti divertenti, ma anche emozionanti soprattutto se dovessero varcare la porta rossa, già questa sera, concorrenti con una storia personale importante come Giovanni Ciacci, Wilma Goich o George Ciupilan.











