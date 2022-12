Grande Fratello vip 2022, 20a diretta e pagelle/ Il triangolo di Antonino non convince…

Grande Fratello vip 2022, le pagelle de Il sussidiario.net sulla 20a puntata: i triangoli sono bocciati…

La nuova puntata del Grande Fratello vip 2022 in corso riserva ai telespettatori di Canale 5 delle importanti novità, unitamente a infuocati sentiment social e annesse pagelle. La diretta ha il via con il preannunciato nuovo triangolo della Casa, che vede protagonisti i coinquilini Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli e la “terza incomoda” squalificata dal gioco, Ginevra Lamborghini. Al confronto voluto dalla prima con l’ex di Belen Rodriguez, rispetto ad un allontanamento improvviso di lui, Antonino ammette ad Oriana di volere bene all’ex gieffina Ginevra, di nutrire per quest’ultima un’attrazione mentale che per lui sarebbe ben più importante degli incontri intimi a più riprese consumati con la bionda dalle curve giunoniche. Un poliamore sul nascere, insomma, che però non convince il web, tanto che fioccano i commenti critici di chi taccia i tre giovani vip di recitare un copione ispirato al poliamore che aveva vita con Soleil Sorge e i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello vip 6. Voto per il nuovo triangolo: 6, si attendono novità senza precedenti. E il voto di Oriana Marzoli scende all’insufficienza di un 5-, quando poi trapela il video di un confronto top secret, in cui lei spiazza Antonino dicendo di essere attratta da lui per il viso: “Il tuo fisico non mi fa impazzire, però mi piaci”. Il riferimento é agli addominali che Antonino, a detta di Oriana, non avrebbe definiti. Una stoccata, forse vendicativa, quella della modella che piace alla opinionista in studio Sonia Bruganelli, ma che viene bocciata dal popolo del web che taccia la bionda di superficialità e bodyshaming ai danni di Antonino.

La casa del Grande Fratello vip 2022 diventa poi il centro esistenziale di altri due preannunciato triangoli, che a detta dei più tra i telespettatori sarebbero ispirati sempre al modello della chimica artistica di Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Si parla di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e l’ex di quest’ultimo Micol Incorvaia, con il gieffino che mentre frequenta in intimità la prima chiama quest’ultima “amore”, tra le mura della Casa. Ma non solo. L’altra configurazione del poliamore la si riscontra nel rapporto a tre di Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, dove il primo sembra soffrire la vicinanza della compagna all’ex di Belen Rodriguez. “Se devi paragonarmi sempre ad Antonino, dicendomi che con Oriana lui si comporta meglio di come mi sarei comportato io, allora vattene con lui…”. A detta di Edoardo, Antonino mira ai soli rapporti carnali con Oriana, e a niente di più significativo. Ma Antonella sembra venerare Spinalbese, anche in presenza di Edoardo. E il voto per i due triangoli, da parte del web, é un 6 striminzito con tanto di contestazioni social al grido di: “Cambio canale, cambiate dinamica!”.

Il Grande Fratello vip 2022, poi, vede Antonino Spinalbese aumentare la media del suo voto a 7, quando riceve nella Casa la sorpresa dell’ospitata TV delle sorelle, Assunta e Lucia. Al momento dell’incontro tra i familiari trapela che Antonino abbia tentato di fare da padre alle sorelle, oltre ad essere fratello, dal momento che é venuta a mancare in famiglia la figura paterna in famiglia, prematuramente.

Tra Luciano Punzo, Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti, a non salvarsi dal televoto del Grande Fratello vip 2022 é il primo, che viene eliminato dal gioco di Canale 5.

Spazio al Grande Fratello vip 2022, poi, a quella che il web definisce la prima vera dinamica della puntata, il confronto avvelenato tra l’ex gieffina Pamela Prati e le concorrenti vip Wilma Goich e Patrizia Rossetti. La “diva” taccia Patrizia e Wilma di non dare il buon esempio, lanciando critiche a zero a Micol Incorvaia, unitamente ad un affondo di accuse alle rivali di ipocrisia e opportunismo: “ho scoperto solo fuori che sono stata votata per il rischio ad eliminazione”. E il voto che la maggior parte del web assegna alle gieffine sott’accusa, dicendosi dalla parte di Pamela Prati, é 5 e mezzo: si attendono ulteriori dettagli della querelle tra primedonne, che crea un’accesa dinamica. A prendere pieno sostegno della Prati, dallo studio, é poi l’altra ex gieffina Cristina Quaranta: “Dici le cose alle spalle, cara Patrizia!”. Ma non é tutto. A rincarare la dose, dallo studio, Elenoire Ferruzzi, e il riferimento é agli attacchi sferrati dalle veterane ai danni di Nikita Pelizon: “Avete flagellato una ragazza”.

Spazio, poi, a quello che sembra essere il nuovo amore di Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia. “Lei teme di essere vista dai suoi, il portiere…”, confida Edoardo in un confessionale. Ma la coppia esiste già e ha un’intimità, quindi? A detta del sentiment dell’occhio pubblico tra i due gieffini potrebbe ufficializzarsi l’amore, proprio come accadeva alla sorella di lei, Clizia Incorvaia, insieme a Paolo Ciavarro, al Grande Fratello vip 4. L’occhio pubblico chiede il bis di un amore al gusto Grande Fratello vip, per la Incorvaia family, voto: 7.

Si accende lo scontro, ancora una volta, al femminile con una confidenza di Micol a Giaele De Donà su Antonella Fiordelisi: “Siamo troppo distanti…”. Una bordata alle spalle quella di Micol, a cui Antonella risponde fulminando il led-wall con uno sguardo di sfida che fa impennare la media delle due gieffine al voto 7 e mezzo. L’occhio pubblico prevede scintille tra le due nemiche giurate, al Grande Fratello vip 2022: che Edoardo Tavassi sia conteso tra la fiamma Antonella e l’ex Micol?

Nella Casa, Gegia, ex concorrente vip, sorprende i vipponi presentando il suo toy boy, Mehmet, dal fisico scultoreo e lo sguardo magnetico. E tra le vippone c’é chi farebbe a gara con l’ex Grande Fratello vip, Gegia, pur di conquistare Mehmet, Sarah Altobello: “Potrebbe gustarmi…”. Il voto per la fascinosa e simpatica Sarah é 8: che la Femme fatale della Casa possa soffiare il compagno all’ex gieffina? I telespettatori confidano nel potere seduttivo dell’ex naufraga per dinamiche di gioco infuocate.

Gli immuni della Casa, esenti dalle nomination al Grande Fratello vip 2022, sono Luca Salatino e Antonino Spinalbese. I nominati in nomination, a rischio eliminazione, sono invece Daniele Dal Moro e Charlie Gnocchi. E, nell’attesa della 21a puntata del Grande Fratello vip, Alfonso Signorini anticipa un ingresso da ospite speciale nella Casa, della squalificata dal gioco: Ginevra Lamborghini. Una novità che sin d’ora desta le contestazioni social di chi non darebbe una seconda chance di visibilità alla sorella di Elettra Lamborghini, vista la squalifica per gli atteggiamenti ostili assunti nei riguardi di Marco Bellavia, ritenuti a sfondo di bullismo.

