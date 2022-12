Grande Fratello Vip 2022, 20a puntata/ Eliminato e diretta: sorpresa per Antonino…

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta ventesima puntata 5 dicembre

Appuntamento imperdibile con il Grande Fratello Vip 2022 che torna in onda oggi, lunedì 5 dicembre, con una puntata in cui non mancheranno gli scontri, le emozioni e le sorprese che porteranno una carezza ai vipponi che sono chiusi in casa da più di due mesi. Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, avrà argomenti scottanti da affrontare come quello del nuovo eliminato. Dopo settimane in cui non ci sono state eliminazioni, questa sera, un vippone uscirà dalla porta rossa. Al televoto ci sono Micol Incorvaia, Luciano Punzo e Patrizia Rossetti: uno dei tre sarà eliminato, ma chi dovrà abbandonare definitivamente la casa a meno che non abbia il biglietto di ritorno?

Secondo i sondaggi del web, chi non rischia assolutamente l’eliminazione sarebbe Micol che avrebbe un appoggio, quasi unanime, dal pubblico. Dovrebbe esserci un testa a testa, invece, tra Luciano e Patrizia: l’eliminato sarà, dunque, uno tra Punzo e la Rossetti? Lo scopriremo questa sera.

La gelosia di Edoardo Donnamaria e lo scherzo a Charlie Gnocchi

Il tema della ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2022, come ha annunciato Alfonso Signorini nelle anticipazioni, sarà la gelosia, in particolare quella di Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi. Edoardo ha più volte ammesso di essere geloso di Antonella e, nell’ultima settimana, ha discusso con lei per il suo rapporto con Antonino Spinalbese. La scorsa notte, dopo l’ennesima discussione con Antonella, su consiglio di Luca Onestini e Nikita Pelizon, Edoardo ha deciso di aprirsi con Antonella e svelargli, finalmente, ciò che prova quando lo provoca con battute che fanno riferimento ad Antonino. “Io ho vissuto quelle cose che hai fatto con Antonino come un tradimento. Ogni volta che mi fai una battuta io penso a quelle cose e sto male”, ha ammesso Edoardo. Antonella ha così compreso totalmente lo stato d’animo del fidanzato promettendo di impegnarsi a non farlo più.

Argomento caldo della serata sarà anche lo scherzo mal riuscito fatto da Edoardo Tavassi, Luna Salatino e Antonino Spinalbese a Charlie Gnocchi. Lo scherzo ha lasciato un po’ di malumore in tutti e nella casa si sono create due fazioni con Tavassi, Salatino e Spinalbese che sembrano aver fatto gruppo contro tutti. Cosa accadrà questa sera?

Pamela Prati contro Wilma Goich e Patrizia Rossetti

Scontro tra prime donne nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022. Nella scorsa puntata, Pamela Prati si è scagliata contro Patrizia Rossetti e Wilma Goich difendendo Micol Incorvaia. Nel corso della settimana, Patrizia e Wilma hanno più volte parlato di Pamela che, avendo ascoltato tutto attraverso il televisore, questa sera, tornerà nella casa per un faccia a faccia durissimo con le sue, due ex coinquiline.

Serata speciale, infine, per Antonino Spinalbese che, questa sera, riceverà una sorpresa speciale dalle sorelle di cui si è occupato in prima persona dopo la morte del padre. Il Grande Fratello Vip, come sempre, può essere seguito in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.











