Grande Fratello Vip 2022, 22a puntata/ Diretta ed eliminato: torna Ginevra, arrivano Milena Miconi e Fogli

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta puntata 12 dicembre

Dopo l’appuntamento del sabato sera, il Grande Fratello Vip 2022 torna in onda oggi, lunedì 12 dicembre, in prima serata, con una nuova ed imperdibile puntata. A poche settimane dal Natale, Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, conduce una puntata nel corso della quale non mancheranno sorprese, colpi di scena e una nuova eliminazione. Dopo aver perso la sfida al televoto con Daniele Dal Moro, in nomination è finito nuovamente Charlie Gnocchi. Al televoto con lui c’è Attilio Romita che ha ricevuto la maggior parte delle nomination dagli altri concorrenti. Questa sera, uno tra Charlie e Attilio, dovrà abbandonare la casa.

Milena Miconi, chi è la concorrente GF Vip/ Attrice, debuttò in tv con Bagaglino: l'amicizia con Pamela Prati

Secondo i sondaggi di alcune pagine del web specializzate, a rischiare maggiormente l’eliminazione è Charlie Gnocchi. Tutti i sondaggi danno per vincente Attilio Romita che non nasconde il desiderio di restare in casa e continuare l’avventura iniziata lo scorso settembre.

L’ingresso di Milena Miconi e Riccardo Fogli e il ritorno di Ginevra Lamborghini

La casa del Grande Fratello Vip 2022, questa sera, si animerà nuovamente per l’ingresso di nuovi concorrenti e il ritorno di un’ex vippona. Dopo aver fatto la quarantena, questa sera, entreranno ufficialmente nella casa di Cinecittà Milena Miconi e Riccardo Fogli. La showgirl e l’ex Pooh sono pronti a conquistare la casa e la fiducia degli altri concorrenti che, in casa dallo scorso settembre, cominciando ad essere stanchi. L’ingresso più atteso della serata, però, è quello di Ginevra Lamborghini. Dopo essere stata squalificata, il Grande Fratello ha deciso di dare la possibilità a Ginevra di rientrare in casa per dare vita a nuove dinamiche funzionali al gioco.

Sofia e Agnese Graiani, figlie Milena Miconi/ "I miei sorrisi", sono uguali a mamma

Ginevra che, durante la quarantena è risultata positiva al covid, si è negativizzata e questa sera tornerà in casa come ospite. Ginevra resterà in casa per circa una settimana per chiarire il suo rapporto con Antonino Spinalbese che si è riavvicinato a Oriana Spinalbese.

Una lettera per Attilio Romita: lasciato in diretta al Grande Fratello Vip 2022?

Tra i protagonisti della nuova puntata della settima edizione del reality show ci sarà Attilio Romita. Il giornalista, dopo l’avvicinamento a Sarah Altobello e la reazione della compagna Mimma, questa sera, da quest’ultima, riceverà una lettera dalla quale capirà le intenzioni della compagna. Attilio, tuttavia, sarà al centro anche della discussione per lo scontro avuto con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria per le frasi rivolte all’ex schermitrice.

"Ginevra Lamborghini ha finto di avere il Covid per incontrare Antonino"/ Lei sbotta e mostra il tampone

Ci saranno altri confronti come quello tra Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro e quest’ultimo con Sarah Altobello. In soli due giorni, infatti, la casa è stata scossa da diverse discussioni e, nel corso della serata, Signorini proverà a fare chiarezza. Ricordiamo che la puntata del Grande Fratello Vip 2022 può essere vista in diretta televisiva o in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA