Grande Fratello Vip 2022, 23a puntata/ Diretta e nomination: crisi dei Donnalisi e…

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta puntata 17 dicembre

Sabato 17 dicembre, in prima serata, canale 5 trasmette la 23esima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, nel sabato sera che anticipa la vigilia di Natale, torna per fare compagnia al proprio pubblico con una puntata in cui l’argomento principale sarà l’amore. Non mancheranno, tuttavia, i verdetti legati al televoto. In nomination, al termine della scorsa puntata, sono finiti Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello. Tra i quattro, uno solo vincerà e porterà a casa l’immunità per le prossime nomination.

Chi sarà il favorito del pubblico? Secondo i sondaggi del web, a giocarsela dovrebbero essere Daniele ed Edoardo. Tra i due, tuttavia, in pole position ci sarebbe Daniele che, qualora fosse il preferito del pubblico, non solo sarebbe immune per il prossimo televoto, ma dovrebbe mandare direttamente al televoto uno tra gli sconfitti.

La rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Al centro della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 ci sarà la rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. L’imitazione che quest’ultima ha fatto di Oriana Marzoli ha scatenato una crisi profonda tra i due che ha portato Edoardo a prendere le distanze e, successivamente, Antonella a decidere di prendere una pausa. Entrambi, tuttavia, stanno malissimo e, in angoli diversi delle casa, si stanno lasciando andare a sfoghi disperati tra lacrime amare.

A parole, entrambi sembrerebbero pronti a cominciare un percorso, all’interno della casa, solitario. Gli atteggiamenti, le lacrime e gli sguardi, tuttavia, dicono altro. Sia Antonella che Edoardo non nascondono di provare forti sentimenti anche se la rabbia li ha portati ad allontanarsi. Questa sera, Signorini li metterà l’uno di fronte all’altra: sarà il momento della rottura definitiva o di un nuovo inizio?

La crisi di Nikita Pelizon e la storia tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 non mancheranno gli scontri, scatenati dalle imitazioni chiede dagli autori, ma si continuerà a parlare d’amore con altre due coppie. Luca Onestini e Nikita Pelizon sono sempre più distanti. Mentre lei non nasconde la propria gelosia e la voglia di voler qualcosa di diverso dall’amicizia, Luca ribadisce di non vederla come futura fidanzata. Dall’altra parte, invece, ci sono Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi che, dopo un momento di crisi, si sono riavvicinati ed ora sembrano vicini ad una svolta definitiva.

Per seguire la nuova puntata del Grande Fratello Vip basta sintonizzarsi su canale 5, a partire dalle 21.25. Come sempre, è possibile seguire anche la diretta streaming attraverso il sito Mediaset Infinity o scaricando l'apposita applicazione disponibile per ogni dispositivo.











