Grande Fratello Vip 2022, 24a puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa per George e nuovi ingressi

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta puntata 19 dicembre

Lunedì 19 dicembre, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini conduce una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022, l’ultima prima di Natale anche se il reality tornerà regolarmente in onda lunedì 26 dicembre. Accanto a Signorini ci saranno, come sempre, le opinionista Orietta Berti e Sonia Bruganelli che, poi, sarà assente per le prossime quattro puntate lasciando la poltrona di opinionista, probabilmente, ad Adriana Volpe che potrebbe sostituirla. Grande attesa per l’esito del televoto che, questa sera, decreterà un’eliminazione definitiva.

Al termine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022, in nomination, sono finiti Attilio Romita, Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Patrizia Rossetti e Sarah Altobello, mandata direttamente al televoto da Daniele Dal Moro, il preferito del pubblico. Secondo i sondaggi, a rischiare, dovrebbero essere soprattutto Attilio e Charlie che, dopo aver pescato il biglietto di ritorno, potrebbe dire definitivamente addio alla casa.

Antonella Fiordelisi: la pace con Edoardo Donnamaria e l’astio della casa

Dopo essersi lasciati, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, al termine di un confronto lungo in cui hanno abbassato totalmente le difese tirando fuori i propri sentimenti, sono tornati ufficialmente insieme ed oggi sembrano ancora più uniti e innamorati. Antonella ha promesso di non provocarlo più tirando in ballo Antonino mentre Edoardo ha promesso che la sosterrà e la appoggerà sempre. Con Edoardo accanto, Antonella ha ritrovato il sorriso e l’energia senza, tuttavia, riuscire a trovare un punto d’incontro con le donne della casa.

Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli continuano a parlare al Grande Fratello Vip 2022 di lei e a non avere alcun tipo di rapporto mantenendo le distanze. Contro Antonella si è anche scagliato Edoardo Tavassi che le ha promesso guerra dopo l’incontro con la mamma che, a suo dire, lo avrebbe messo in guardia proprio dalla Fiordelisi. Edoardo Donnamaria prenderà le difese della fidanzata?

Sorpresa per George Ciupilan e l’addio di Ginevra Lamborghini

Serata speciale per George Ciupilan che, questa sera, potrà incontrare l’ex fidanzata, la tiktoker Samara Tramontana. Tra i due è davvero tutto finito o c’è ancora la possibilità che, dopo l’avventura di George nella casa di Cinecittà, torni l’amore? Questa sera, inoltre, Ginevra Lamborghini dovrà salutare definitivamente i suoi compagni di viaggio: la settimana da ospite, infatti, è giunta al termine. Prima di varcare per l’ultima volta la porta rossa, svelerà i dettagli di ciò che è accaduto con Antonino Spinalbese?

Come sempre, anche la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 2022 potrà essere vista in diretta televisiva a partire dalle 21.30 su canale 5 e in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.











