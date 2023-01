Grande Fratello Vip 2022, 28a puntata/ Diretta ed eliminato: triangolo Luca, Oriana…

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta 28esima puntata

Lunedì 16 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022. Alfonso Signorini, con la partecipazione delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, conduce una serata ricca di colpi di scena, discussioni, confronti, ma anche di sentimenti, ma anche di addii. Questa sera, infatti, un altro inquilino lascerà definitivamente la casa. Nella scorsa puntata, Oriana Marzoli, eletta la preferita dal pubblico, ha mandato al televoto eliminatorio Dana a cui si sono aggiunte, in seguito alle nomination, Nikita Pelizon e Nicole Murgia.

Un televoto tutto al femminile il cui esito sarà svelato questa sera da Signorini. Il verdetto decreterà, così, l’addio di una protagonista del reality. Dai sondaggi delle varie pagine del web, chi non rischia l’eliminazione è sicuramente Nikita Pelizon che dovrebbe salvarsi senza alcun problema. Dovrebbe essere, invece, un testa a testa all’ultimo voto quello tra Nicole Murgia e Dana: chi sarà definitivamente eliminata? Spazio, poi, anche al ritorno di Antonino Spinalbese, rientrato in casa dopo quindici giorni.

Il triangolo tra Luca Onestini, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

L’argomento principale della 28esima puntata del Grande Fratello Vip 2022 è il triangolo tra Luca Onestini, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Dopo le parole di Onestini che, più volte, ha spiegato di vedere in Oriana solo un’amica, quest’ultima si è riavvicinata a Daniele Dal Moro con cui, dopo un bacio nell’armadio, nelle scorsi notti, è arrivato un altro bacio che ha portato ad un’accesa discussione tra l’influencer venezuelana e Nicole Murgia. Quest’ultima, sin dai primi giorni di permanenza nella casa, ha manifestato un interesse per Daniele il quale, tuttavia, ha spiegato di non fidarsi dell’attrice.

Di fronte al silenzio di Oriana da cui si sarebbe aspettata maggior rispetto avendo legato con lei subito, Nicole ha manifestato il proprio malcontento. Tra le due sono volate parole grosse prima che scoppiasse nuovamente la pace.

Grandi emozioni, poi, con la linea della vita di Davide Donadei che, dopo circa un mese di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ha aperto il proprio cuore raccontando i momenti più dolorosi della sua vita. Davide ripercorrerà, così, i momenti che l’hanno particolarmente segnato emozionandosi ed emozionando il pubblico del reality di canale 5.

Amore e gelosie, poi, con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria il cui rapporto continua tra alti e bassi. Pur essendo molto innamorati, i due continuano a discutere molto a causa della forte gelosia di entrambi. Negli scorsi giorni, la coppia ha vissuto un nuovo momento difficile in piena notte che, poi, anche grazie alla maturità raggiunta insieme, ha superato. Questa sera, Antonella ed Edoardo scopriranno qualcosa in più l’uno dell’altra? Come sempre, la puntata del GF Vip piò essere vista anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.











