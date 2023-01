Grande Fratello Vip 2022, 30a puntata/ Diretta ed eliminato: la crisi dei Donnalisi…

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta trentesima puntata 30 gennaio 2023

Puntata imperdibile quella del Grande Fratello Vip 2022 in onda oggi, lunedì 30 gennaio, in prima serata su canale 5. Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Bruganelli conduce il trentesimo appuntamento con il reality show che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. Tanti gli argomenti da affrontare nel corso della serata partendo dall’esito del televoto. Al termine della scorsa puntata, in nomination, sono finiti tre personaggi importanti della casa e molto amati e discussi dal pubblico. Il gruppo ha nominato Nikita Pelizon, George Ciupilan e Oriana Marzoli, tre concorrenti che, in modo diverso, sono importanti per il reality. Se George ha sempre mantenuto un basso profilo evitando di essere coinvolto nelle dinamiche, molto diverso è il percorso di Oriana e Nikita.

La Pelizon, in particolare, dopo essere stata la protagonista di discussioni con parte dei concorrenti come Cristina Quaranta, Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese, da settimane, è al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip per il rapporto con Luca Onestini con cui, ormai, si è eretto un muro. Oriana, invece, chiuso il flirt con Antonino Spinalbese, si divide tra l’amicizia con Luca Onestini e l’interesse per Daniele Dal Moro. Chi tra i tre sarà eliminato definitivamente dalla casa?

La crisi dei Donnalisi e la sorpresa per Edoardo Donnamaria

Argomento principale della trentesima puntata del Grande Fratello Vip 2022 è la crisi profonda tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La coppia, per giorni, non si è parlata tenendosi a debita distanza. Entrambi hanno versato lacrime amare ed Edoardo si è spesso sfogato con gli amici lasciandosi andare anche a critiche durissime nei confronti della fidanzata. La Fiordelisi, da parte sua, ha più volte sottolineato di non riconoscere più la persona di cui si è innamorata. La scorsa notta, dopo giorni di silenzio, Edoardo e Antonella si sono ritrovati soli nel van dove, tra lacrime e abbracci, si sono confrontati. Antonella ha ribadito di volere al proprio fianco la persona protettiva, dolce e sensibile di cui si è innamorata mentre Edoardo ha svelato di non vedere autenticità in tutti i suoi atteggiamenti.

La crisi tra i due appare molto profonda nonostante entrambi siano innamoratissimi l’uno dell’altra. A dare forza ad Edoardo, questa sera, in casa, arriva il padre Vincenzo che, nelle scorse settimane, attraverso like e commenti, aveva manifestato la propria simpatia per Antonella. Questa sera chiederà di parlare anche con la Fiordelisi?

Sorpresa per Daniele Dal Moro e Luca Onestini

Spazio nel Grande Fratello Vip, poi, alla coppia-non coppia di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due, dopo baci e abbracci, hanno avuto dei momenti di crisi. In particolare, Daniele è andato in crisi dopo essere stato accusato di incoerenza per essersi riavvicinato ad Oriana dopo le critiche che le ha rivolto nelle scorse settimane. Anche lui, questa sera, riceverà una gradita sorpresa per l’arrivo del padre. Sorpresa anche per Luca Onestini.

Nella casa, Luca ha più volte indicato in Ivana Mrazova la donna con cui avrebbe creato una famiglia. Parlando di lei, Onestini si è spesso lasciato andare a parole importanti nei suoi confronti e questa sera, in casa, arriva proprio Ivana per un confronto. La trentesima puntata del Grande Fratello Vip piò essere vista in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.











