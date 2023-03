Grande Fratello Vip 2022, 38a puntata/ Diretta ed eliminato: il ritorno di Nicole

Grande Fratello Vip 2022, trentottesima puntata

Questa sera, giovedì 2 marzo, su Canale 5 va in onda il trentottesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022, condotto da Alfonso Signorini. In studio ritroveremo le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre Giulia Salemi come sempre analizza il sentiment sui social nel corso della puntata. Nel corso della diretta Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro e ultima vincitrice del GF versione nip), Matteo Diamante (ex fidanzato di Nikita Pelizon) e Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini) scopriranno le sorti del loro destino: gli ex diventeranno veri e proprio concorrenti oppure abbandoneranno definitivamente la casa? “Far diventare uno dei tre un concorrente a un mese dalla finale per me non è corretto”, scrive un utente su Twitter. In molti scommettono che sarà Ivana a restare dentro il loft di Cinecittà.

Alessandro e Gioele, chi sono i fratelli di Edoardo Donnamaria/ Sorpresa in arrivo al GF Vip?

Grande Fratello Vip 2022: il confronto tra Antonella, Edoardo e Nicole

Questa sera al Grande Fratello Vip 2022 si tornerà a parlare di quanto successo tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, eliminata nel corso della puntata di lunedì. Nell’ultima puntata del reality l’attrice è stata al centro dell’acceso scontro tra i Donnalisi: Donnamaria, durante la ormai famosa notte nel van, le ha toccato il seno. Il gesto ha scatenato l’ira di Antonella Fiordelisi che ha deciso di chiudere definitivamente la sua storia con il romano: “Me la prendo con Edoardo, non con Nicole”, ha detto l’ex schermitrice in puntata.

Perché Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati?/ Il "caso" Murgia e nuove liti al GF Vip

Ma dopo l’uscita dell’attrice, Antonella avrebbe avuto da ridere su di lei e la Murgia ha prontamente replicato sui social: “Poi oggi sento te Antonella mentre parli di me come carnefice, come donna di pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia, oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti?”. Nel corso della puntata di questa sera i tre avranno modo di chiarire le loro posizioni in un intenso faccia a faccia.

Chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip 2022?

Nel corso della puntata ci sarà anche modo di analizzare l’accesa discussione tra Davide Donadei ed Edoardo Tavassi. Infine si scopra all’esito del televoto. In nomination ci sono Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sarah Altobello, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi. Chi tra loro dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2022? Secondo i pronostici di Grande Fratello Forum Free, il più a rischio è proprio Donnamaria. Ricordiamo che non ci saranno più televoti per il preferito, ma solo per l’eliminazione. Inoltre on ci saranno più, settimanalmente, concorrenti immuni: tutti i concorrenti saranno sempre votabili. È ufficialmente partito il “tutti contro tutti” nella cavalcata verso la finalissima del 3 aprile.

Daniele Dal Moro lascia il Grande Fratello Vip 2022?/ Le parole di Oriana Marzoli preoccupano

© RIPRODUZIONE RISERVATA