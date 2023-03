Grande Fratello Vip 2022, 39a puntata/ Diretta e primo finalista: sorpresa per Nikita

Grande Fratello Vip 2022, trentanovesima puntata

Questa sera, lunedì 6 marzo, su Canale 5 va in onda il trentanovesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022, condotto da Alfonso Signorini. In studio ritroveremo le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre Giulia Salemi come sempre analizza il sentiment sui social nel corso della puntata. L’ultima puntata del reality show è stata molto accesa, tanto che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cancellare la replica prevista su La5 venerdì scorso: troppe parolacce, un eccesso di volgarità e i toni accesi delle discussioni, sarebbe i motivi di questa decisione.

Inoltre, come riporta FQ Magazine, la puntata di giovedì 2 marzo e le clip relative sono sparite da Mediaset Infinity. Non è da escludere che nella diretta di questa sera venga fatto anche un richiamo formale ai concorrenti: meno volgarità e parolacce.

Grande Fratello Vip 2022: il primo finalista

Questa sera al Grande Fratello Vip 2022 verrà eletto il primo finalista. In nomination sono finiti Davide Donadei, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Andrea Maestrelli, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi. I sette vipponi pensano di essere a rischio eliminazione, ma per loro ci sarà una sorpresa: il televoto stabilirà chi sarà il primo finalista della settima edizione del reality. Stando ai sondaggi del web sembra che la sfida sarà tutta al femminile, con Nikita Pelizon e Oriana Marzoli a contendersi il primo posto per la finale. Non sempre il primo finalista però è risultato essere il vincitore del reality: ricordiamo i casi di Delia Duran e Dayane Mello nelle precedenti edizioni.

Sorprese per Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro al GF Vip 2022

Nel corso della puntata alcuni vip riceveranno una sorpresa dall’esterno. Stando a quanto anticipato da Federica Panicucci a Mattino 5, saranno due i concorrenti a ricevere una sorpresa: Daniele Dal Moro, dubbioso sulla sua relazione con Oriana Marzoli, e Nikita Pelizon. La modella riceverà la visita della sua migliore amica, Giulia. Nel corso della serata ci sarà sicuramente modo di parlare del nuovo clima che si è instaurato dentro la casa del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi si sono chiariti Davide Donadei e Luca Onestini, e anche Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno avuto un riavvicinamento. Ma soprattutto c’è stato un confronto, tanto sincero quanto inaspettato, tra Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà e Micol Incorvaia. La guerra tra Spartani e Persiani è finita? Secondo l’ex schermitrice è arrivato il momento della pace, mentre Nikita e Davide sembrano nutrire ancora de dubbi.

