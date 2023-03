Grande Fratello Vip 2022, 40a puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa per Davide

Grande Fratello Vip 2022, quarantesima puntata

Questa sera, giovedì 9 marzo, su Canale 5 va in onda il quarantesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022, condotto da Alfonso Signorini. In studio ritroveremo le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre Giulia Salemi analizza con ironia il sentiment sui social nel corso della puntata. Nella scorsa puntata Oriana Marzoli è il risultata la prima finalista del reality show: l’influncer venezuelana parteciperà di diritto alla finale del 3 aprile.

Daniele Dal Moro, sfuriata contro Oriana: "Sei ridicola"/ Nuova lite al GF Vip, 'colpa' di Antonella

Oriana Marzoli è molto celebre in Spagna per aver partecipato a diversi reality show, da Supervivientes al Gran Hermano, e sui social vanta più di due milioni di follower. Ma la sua vittoria al televoto ha suscitato alcuni malumori dentro la casa: Signorini non perderà l’occasione di rivelare le vere reazioni dei vip al trionfo della venezuelana.

Simona Ventura "promuove" Alfonso Signorini al GF Vip/ "Lavoro straordinario"

Grande Fratello Vip 2022: chi sarà il prossimo eliminato?

Chi sarà il 17esimo eliminato del Grande Fratello Vip 2022? Questa sera il televoto sarà eliminatorio: la finale, prevista per il prossimo 3 aprile, è ormai alle porte ed è inevitabile che il reality show sfoltisca la cerchia dei finalisti. In nomination ci sono Nikita Pelizon, Luca Onestini, Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Milena Miconi e Davide Donadei. Secondo il sondaggio del sito Grande Fratello Forum Free la favorita del pubblico è Nikita con il 37,35% dei voti. Seguono Antonella Fiordelisi con il 17,90% e Luca Onestini con il 17,46%. Più distaccati, in termini di punti percentuali, ci sono Alberto De Pisis (7,90%), Giaele De Donà (7,35%), Milena Miconi (7,29%) e Davide Donadei (4,75%). Sembra quindi che sarà proprio l’ex di Uomini e Donne il prossimo eliminato del GF Vip 7, considerando che nel televoto per il finalista Davide aveva ottenuto solo l’1% dei voti.

GF Vip, Oriana Marzoli delusa da Donnamaria/ "Vuole sminuire il mio momento e..."

Sorprese per Davide Donadei e Milena Miconi al GF Vip 2022

Nel corso della puntata alcuni vip riceveranno una sorpresa dall’esterno. Stando a quanto anticipato da Federica Panicucci a Mattino 5, saranno due i concorrenti a ricevere una sorpresa: Davide Donadei e Milena Miconi, che qualche settimana fa ha ricevuto la vista della figlia. Anche Nikita Pelizon riceverà una vista inaspettata. Nella serata di lunedì la modella ha rivisto l’amica Giulia, chi entrerà per lei nella casa: la sorella Jessica o il suo ex fidanzato Valerio Tremiterra? Ricordiamo che sarà possibile seguire il realityshow in diretta dalle ore 21.45 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity. Il giorno successivo, si possono rivedere l’intera puntata e le clip più esaustive della serata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA