Grande Fratello Vip 2022, 43a puntata/ Diretta: terza finalista e nuovo eliminato

Grande Fratello Vip 2022, quarantatreesima puntata

Questa sera, lunedì 20 marzo, su Canale 5 va in onda il quarantatreesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022, condotto da Alfonso Signorini. In studio ritroveremo le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre Giulia Salemi analizza con ironia il sentiment sui social nel corso della puntata. Mancano solo tre puntate alla fine del reality show, che d’ora in poi andrà in onda solo di lunedì.

Oriana Marzoli e Micol Incorvaia hanno già conquistato un pass per la finale del 3 aprile. Questa sera verrà nominata la terza finalista tra: Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Ma non solo: la concorrente meno votata dovrà lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 2022: chi sarà la terza finalista e chi sarà eliminato?

Chi sarà la terza finalista del Grande Fratello Vip 2022? Questa sera scopriremo chi si aggiungerà alla coppia di finaliste Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon sono al televoto: chi di loro sarà la più votata dal pubblico e accederà quindi alla finale del prossimo 3 aprile? Secondo i sondaggi sui social a contendersi il posto sono Giaele De Donà – molto amica di Oriana e Micol – e Nikita Pelizon, che oggi compie gli anni. Ma il televoto avrà un duplice verdetto: la concorrente meno votata sarà eliminata. La più a rischio, tra le quattro vippone, sembra essere Milena Miconi. I sondaggi dei social verranno confermati o ci sarà un verdetto inaspettato?

Daniele Dal Moro squalificato dal GF Vip

Nel corso della puntata si parlerà anche dell’improvvisa squalifica di Daniele Dal Moro. “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”, con questo comunicato è stata annunciata l’uscita di scena del concorrente, prelevato dalla casa dopo la puntata di giovedì scorso. Tornata sui social, Daniele ha spiegato che questa non sarà presente in puntata e si è rifiutato di registrare un video: “Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come una latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento”, ha detto su Instagram, annunciando che quando non sarà più vincolato da questioni contrattuali racconterà tutta la verità











