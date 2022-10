Grande Fratello Vip 2022, 5a puntata/ Diretta, nomination: caso Marco Bellavia, Wilma Goich, Pamela Prati

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta quinta puntata

Il Grande Fratello Vip 2022 torna in onda oggi, lunedì 3 ottobre, in prima serata su canale 5, con la quinta ed imperdibile puntata. Nel corso dell’appuntamento di questa sera, insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, Alfonso Signorini affronterà il caso Marco Bellavia che, sabato mattina, ha deciso di lasciare definitivamente la casa dopo giorni di forte stress. Una situazione delicata che Signorini affronterà con tutti i concorrenti, rei di non aver teso la mano nei confronti di un compagno che aveva chiesto pubblicamente aiuto. Un atteggiamento che il conduttore ha definito “condannabile”. Quali provvedimenti, dunque, saranno adottati? E nei confronti di chi?

A rischio ci sarebbero Patrizia Rossetti, Giovanni Giacchi, Charlie Gnocchi, Carolina Marcon, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Daniele Del Moro, Sara Manfuso e Wilma Goich che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero finire al televoto flash con il pubblico chiamato a decidere chi merita di lasciare definitivamente la casa.

Il flirt tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2022 si parlerà a lungo di Marco Bellavia, ma nel corso della serata ci saranno anche altri argomenti come il nascente feeling tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due hanno ammesso di stare bene in compagnia l’uno dell’altra e, durante il tempo che trascorrono insieme nella casa, si lasciando andare a coccole, carezze e piccole attenzioni. Il bacio non è ancora scattato ma il feeling tra i due è evidente anche se Nikita, nel corso di una chiacchierata con Cristina Quaranta, non ha nascosto di avere dei dubbi ammettendo di vedere nell’avvicinamento di Antonella una “strategia”.

Cosa accadrà questa sera? Alfonso Signorini mostrerà ad Edoardo e Antonella mostrerà i pareri degli altri concorrenti? In diretta, l’influencer e il volto di Forum ammetteranno il flirt?

Wilma Goich e Pamela Prati: confessioni in diretta al Grande Fratello Vip 2022?

Le altre protagoniste della quinta puntata del reality saranno Wilma Goich con la sua storia caratterizzata dal grandissimo dolore che le ha provocato la morte della figlia Susanna e Pamela Prati, colpita dall’uscita di Marco Bellavia e che comincia a sentirsi isolata dal gruppo dopo l’accusa di aver nascosto il cibo che le è stata rivolta.

Nel corso della serata, infine, non mancheranno le nomination. A rischio potrebbero esserci Antonella Fiordelisi e Nikita, finite entrambe nel mirino del gruppo. Altre sorprese che renderanno il quinto appuntamento con il reality assolutamente imperdibile per le dinamiche che, in sole due settimane, sono nate all’interno della casa più famosa d’Italia.











