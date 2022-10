Grande Fratello Vip 2022, 7a puntata/ Diretta e nomination: la verità di Pamela Prati su Mark Caltagirone

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta settima puntata

Lunedì 10 ottobre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022. Quello di questa sera è il settimo appuntamento nel corso del quale ci saranno emozioni, scontri e confronti tra i concorrenti che apriranno il proprio cuore raccontandosi a 360 gradi ai microfoni di Alfonso Signorini che, con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, racconterà tutto ciò che è avvenuto nella casa negli ultimi giorni in cui non sono mancati gli scontri. Questa sera, però, uno dei momenti più emozionanti, sarà sicuramente il ritorno in casa di Marco Bellavia.

Dopo aver scritto la lettera che è stata letta ai concorrenti nella scorsa puntata del reality show, questa sera, i concorrenti vedranno un videomessaggio di Marco Bellavia che tornerà così in video dopo aver abbandonato volontariamente la casa per lanciare un ulteriore messaggio a quelli che sono stati i suoi coinquilini.

La storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e la verità di Pamela Prati su Mark Caltagirone

Tra uno scontro e un altro, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, sta nascendo un feeling speciale tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il volto di Forum ha ammesso di essere fortemente interessato ad Antonella la quale, nonostante una serie di dubbi, si sta lasciando andare trascorrendo sempre più tempo con Edoardo. I due si stanno conoscendo e tra baci, abbracci e coccole sono sempre più vicini. Nella casa, c’è chi pensa che Edoardo sia talmente preso e che Antonella lo stia prendendo in giro: nel corso della nuova puntata, Signorini scaverà a fondo per capire cosa sta accadendo tra i due.

Per la prima volta, nel corso del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022, Pamela Prati parlerà del caso Mark Caltagirone svelando tutta la sua verità. Come ha spiegato Alfonso Signorini durante le anticipazioni annunciate al termine del daytime sarà la prima ed ultima volta che lo farà.

Tra i temi della puntata non mancherà il confronto tra Signorini e Luca Salatino. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la volontà di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2022 non riuscendo a vivere con leggerezza l’esperienza per la forte mancanza che sente della fidanzata. Questa sera, Signorini gli chiederà di prendere una decisione definitiva nonostante il parere di Soraia, contraria al suo abbandono.

Infine, sarà eletto il favorito del pubblico che avrà un ruolo determinante nelle nomination. Al televoto ci sono Antonella Fiordelisi, Alberto De Posis, Edoardo Donnamaria, Gegia, Giaele De Donà, Pamela Prati e Wilma Goich. La grande favorita per la vittoria è Antonella Fiordelisi: sarà nuovamente lei la preferita del pubblico?











